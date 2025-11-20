НА ЖИВО
      четвъртък, 20.11.25
          100 млн. евро под земята: Падна най-голямата иманярска империя в Европа

          Снимка: Ройтерс
          Пламена Ганева
          Мащабна международна операция, координирана от Европол и с водещото участие на ГДБОП, разби организирана престъпна мрежа за трафик на културни ценности и пране на пари. Заместник-градският прокурор Ангел Кънев съобщи, че са открити артефакти, оценявани на над 100 млн. евро на черния пазар, като част от тях са принадлежали към световното и българското културно наследство.

          Той уточни, че това не е стойност за официалния пазар на антики, а за нелегалния, където цените са значително изкривени. Значителна част от иззетите предмети са добивани от незаконни разкопки в България, Италия и други балкански държави, а други са придобити чрез международни посредници. Сред тях има артефакти, които са били откраднати от музеи още през 90-те години, макар да няма данни за предмети, изнесени от български музеи.

          По време на вчерашната операция е намерено и значително количество злато – монети, кюлчета и инвестиционно злато, а действията са проведени на територията на София, Стара Загора, Варна, Шумен, Плевен, Долни Дъбник, Червен бряг, Нови пазар, Видин, Разград, Харманли и Велико Търново.

          „Стойността на тези вещи ни кара да не показваме снимки на всичко, което сме открили“, заяви Кънев.

          Разследването показва, че престъпната мрежа е действала над 16 години, като е таргетирала най-големите частни колекционери в света. Клиентите са събирали древноримски, древногръцки, персийски и тракийски артефакти.

          Финансовите операции, регистрирани във връзка с мрежата, надхвърлят 1 млрд. щатски долара. Паралелно с наказателното производство започват и данъчни проверки на лицата, притежавали инвестиционно злато за милиони, несъответстващо на декларирани доходи.

          От ГДБОП съобщават, че само за 30 часа са извършени 131 претърсвания, задържани са 35 души, а иззетите културни и исторически ценности са „хиляди и се увеличават“. Открити са още над 50 огнестрелни оръжия и взривни вещества. Сред задържаните има иманяри, дилъри и международни посредници от висок ранг.

          Акцията у нас е координирана едновременно от центрове в София и Евроджъст – Хага, а в международната част са участвали Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания и Албания.

