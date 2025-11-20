28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна

Световни издания като „Ройтерс“, CNN, „Уолстрийт джърнъл“, „Политико“ и „Икономист“ съобщават през последните часове за таен американски план, съдържащ 28 спорни предложения за прекратяване на войната в Украйна. Според източници, цитирани от медиите, до края на ноември може да бъде постигнато споразумение за мир, като в преговорите участват хора от екипа на текущия президент на Америка Доналд Тръмп и представители на Москва — без участие на Украйна.

Планът е разделен на четири основни части и обхваща:

параметри за мир в Украйна ,

, гаранции за сигурността на страната ,

, мерки за сигурността в Европа ,

, бъдещи отношения между САЩ, Русия и Украйна.

Според изданието Axios, документът предвижда Русия да получи пълен контрол над Донецка и Луганска област, като САЩ и други държави да признаят Крим и Донбас за руски — без изискване Украйна да направи същото.

За Запорожка и Херсонска област, които не са изцяло под руски контрол, се обсъжда замразяване на границата по настоящата фронтова линия.

По информация на „Ройтерс“, предложението включва и намаляване на украинската армия наполовина, като Киев трябва да се откаже от ключови видове въоръжение. „Таймс“ уточнява, че става въпрос за ракети с далечен обсег.

Източници твърдят, че в Херсон и Запорожие линиите на контрол „ще бъдат до голяма степен замразени“, като Русия може да върне определени територии, но това ще зависи от хода на преговорите. Не е ясно как Украйна би приела подобни параметри — това са условия, които тя многократно е отказвала да приеме.

Според един от информаторите, преговорите с Москва са били водени от екипа на Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп. Той се е срещнал със своя руски колега Кирил Дмитриев в Маями в края на октомври. Други източници посочват, че американците са изпитали затруднения да формулират ролята на НАТО в бъдещата договореност.

Американските власти твърдят, че са информирали европейските си съюзници, но самите държави от Европа отричат да знаят за подобен план.