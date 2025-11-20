НА ЖИВО
          - Реклама -
          28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Световни издания като „Ройтерс“, CNN, „Уолстрийт джърнъл“, „Политико“ и „Икономист“ съобщават през последните часове за таен американски план, съдържащ 28 спорни предложения за прекратяване на войната в Украйна. Според източници, цитирани от медиите, до края на ноември може да бъде постигнато споразумение за мир, като в преговорите участват хора от екипа на текущия президент на Америка Доналд Тръмп и представители на Москва — без участие на Украйна.

          Планът е разделен на четири основни части и обхваща:

          • параметри за мир в Украйна,
          • гаранции за сигурността на страната,
          • мерки за сигурността в Европа,
          • бъдещи отношения между САЩ, Русия и Украйна.

          Според изданието Axios, документът предвижда Русия да получи пълен контрол над Донецка и Луганска област, като САЩ и други държави да признаят Крим и Донбас за руски — без изискване Украйна да направи същото.

          За Запорожка и Херсонска област, които не са изцяло под руски контрол, се обсъжда замразяване на границата по настоящата фронтова линия.

          По информация на „Ройтерс“, предложението включва и намаляване на украинската армия наполовина, като Киев трябва да се откаже от ключови видове въоръжение. „Таймс“ уточнява, че става въпрос за ракети с далечен обсег.

          Източници твърдят, че в Херсон и Запорожие линиите на контрол „ще бъдат до голяма степен замразени“, като Русия може да върне определени територии, но това ще зависи от хода на преговорите. Не е ясно как Украйна би приела подобни параметри — това са условия, които тя многократно е отказвала да приеме.

          Според един от информаторите, преговорите с Москва са били водени от екипа на Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп. Той се е срещнал със своя руски колега Кирил Дмитриев в Маями в края на октомври. Други източници посочват, че американците са изпитали затруднения да формулират ролята на НАТО в бъдещата договореност.

          Американските власти твърдят, че са информирали европейските си съюзници, но самите държави от Европа отричат да знаят за подобен план.

          - Реклама -

