      четвъртък, 20.11.25
          57 неуспешни опита за избор на председател на парламента и 2 – за премиер: Косово отива на избори

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Косово Вьоса Османи подписа указа за разпускане на парламента, след като за втори пореден път депутатите не успяха да изберат нов кабинет. Така страната официално влиза в режим на предсрочни парламентарни избори, които ще бъдат насрочени за края на декември.

          Партиите не постигнаха съгласие – изборите стават неизбежни

          Решението идва след неуспешните последни опити политическите лидери да договорят гласуване по ключови закони преди разпускането на парламента.

          • Лидерът на Демократическата партия на Косово Бедри Хамза предложи дата 21 декември, като подчерта, че страната “се нуждае от институции възможно най-скоро“.
          • Същата дата подкрепи и лидерът на Алианса за бъдещето на Косово Рамуш Харадинай.
          • Вторият възможен вариант, който се обсъжда, е 28 декември.
          Курти се провали, Косово остава без правителство Курти се провали, Косово остава без правителство

          Лидерът на Социалдемократическата инициатива Фатмир Лимай определи извънредните избори като “лоша новина“, изтъквайки деветмесечната неспособност на партиите да създадат стабилно мнозинство:

          „Това показва некомпетентност и незрялост в начина на изграждане на държавата.“

          Политическа криза след февруари 2025 г.

          Косово се намира в дълбок политически блокаж от парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като нито една партия не разполага с нужните 61 гласа за мнозинство в 120-местния парламент.

          • На 26 октомври лидерът на „Самоопределение“ Албин Курти не успя да състави правителство.
          • На 4 ноември президент Османи възложи мандат на Глаук Конюфца, който също не успя да събере необходимата подкрепа при втория опит за гласуване.

          Така Косово остава с техническо правителство, което действа от началото на годината.

          НЕВИЖДАНО: 50 неуспешни гласувания за председател на парламент в Косово НЕВИЖДАНО: 50 неуспешни гласувания за председател на парламент в Косово

          Конституционна процедура

          Съгласно Конституцията на Косово ако и вторият мандатоносител не успее да състави правителство, президентът е длъжен да разпусне парламента и да свика избори в срок от 40 дни.

          Именно тази процедура беше задействана днес.

          Забавени реформи и риск за икономиката

          Продължителният политически застой:

          • блокира ключови реформи,
          • стопира инфраструктурни проекти,
          • доведе до замразяване на част от финансирането от ЕС и Световната банка,
          • усложни усилията на Косово за интеграция в Европейския съюз.

          Страната няма приет бюджет за следващата година, което увеличава притесненията за негативни икономически последици.

