      четвъртък, 20.11.25
          Американец взе в плен четирима руснаци на фронта в Украйна

          63-та отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) публикува видеоклип, заснет от американския доброволец Брус, член на щурмова група. Видеото показва как той и неговите другари залавят в плен четирима руски войници.

          Според съобщенията, събитията се развиват по време на разчистването на Серебрянската гора в Луганска област. Във видеото Брус учтиво общува с руснаците, дава им цигари и ги инструктира какво да правят.

          „Вижте как американският войник владее украински език и особено неговата учтивост – дори руснаците бяха изненадани“, отбелязат от 63-та бригада.

          <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F2017410649017733%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

