Американска делегация на посещение в Киев: Зеленски обсъди с военни лидери ролята на САЩ в края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски проведе среща в Киев с представители на американската армия. Делегацията от Съединените щати, водена от министъра на Сухопътните сили, е в украинската столица на „мисия за установяване на фактите“, съобщи посолството на САЩ в Киев.
Визитата идва в момент на засилена дипломация. Зеленски току-що се завърна от посещение в Турция, където разговаря с президента Реджеп Ердоган в рамките на усилията за намиране на път към край на войната в Украйна.
По време на изявленията си украинският държавен глава подчерта ключовата роля на Вашингтон:
Присъствието на високопоставената американска военна делегация се разглежда като знак за продължаваща подкрепа и засилена координация между Киев и Вашингтон.
- Реклама -
