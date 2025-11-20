Американска делегация на посещение в Киев: Зеленски обсъди с военни лидери ролята на САЩ в края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски проведе среща в Киев с представители на американската армия. Делегацията от Съединените щати, водена от министъра на Сухопътните сили, е в украинската столица на „мисия за установяване на фактите“, съобщи посолството на САЩ в Киев.

Визитата идва в момент на засилена дипломация. Зеленски току-що се завърна от посещение в Турция, където разговаря с президента Реджеп Ердоган в рамките на усилията за намиране на път към край на войната в Украйна.

По време на изявленията си украинският държавен глава подчерта ключовата роля на Вашингтон:

„Само Съединените щати и президентът Доналд Тръмп имат достатъчно мощ, за да спрат най-накрая войната.“

Присъствието на високопоставената американска военна делегация се разглежда като знак за продължаваща подкрепа и засилена координация между Киев и Вашингтон.