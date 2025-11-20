НА ЖИВО
          Война

          „Аренда" на Донбас: The Telegraph разкри нови детайли от мирния план на САЩ

          Украински войник
          Украински войник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна може да бъде принудена да отдаде под „аренда“ част от територията си на Русия, според нов план на САЩ за прекратяване на войната, съобщава The Telegraph. Новият мирен план на администрацията на Тръмп предвижда Киев да отстъпи контрола над Донбас на Русия, но да запази собствеността. Русия ще плаща наем за фактическия контрол над региона, съобщиха пред изданието служители, запознати със споразумението.

          Планът от 28 точки беше обсъден тайно между САЩ и Русия, което поднови опасенията, че интересите на Украйна може да не бъдат взети предвид. Европейските съюзници, според медийни съобщения, също не са участвали в дискусиите и не са били информирани за подробностите на новия мирен план. Новият план изненада и законодателите в Конгреса на САЩ, които научиха подробностите предимно от медийни съобщения.

          Украинският президент Володимир Зеленски многократно е изключвал възможността за отстъпване на целия Донбас на Русия в замяна на мир.

          Планът за отдаване под наем на Тръмп е в съответствие с обичайния му модел на сключване на бизнес сделки в подкрепа на мирните споразумения.

          Донбас е богат на природни ресурси. В замяна на територията, Москва вероятно ще трябва да плати компенсация за финансовите загуби, които Украйна е понесла поради загубата на достъп до нейните земи.

          Според Конституцията, Украйна е задължена да подложи въпроса за прехвърлянето на територията на публично гласуване, което вероятно би завършило с неуспех, който би могъл да бъде избегнат чрез споразумение за наем, пише изданието.

          Други точки в плана включват ограничения върху оръжейния арсенал на Украйна и военната помощ на САЩ. Медиите също така съобщиха, че планът забранява присъствието на чуждестранни войски на украинска територия – по същество вето върху формирането на контингент от европейски или международни мироопазващи сили за наблюдение на всяко прекратяване на огъня, както и блокиране на партньорствата на Украйна с чуждестранни въоръжени сили. Освен това планът забранява прехвърлянето към Киев на западни оръжия с голям обсег, способни да поразяват цели дълбоко в Русия. Много от тези точки са неприемливи за Украйна, която се съгласи с призивите на Тръмп за прекратяване на огъня по съществуващата фронтова линия, но отхвърли исканията за предаване на територия на Москва, твърдейки, че това само би отворило останалата част от страната за продължаваща руска агресия. Русия очевидно се надява, че военните ѝ успехи и корупционният скандал около енергийния сектор на Украйна ще отслабят преговорната позиция на Зеленски.

          

