НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Арести в Северна Македония заради разследването на пожара в Кочани

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Около десет служители на Агенцията за публични приходи (АПП) в Северна Македония – институцията, еквивалентна на българската НАП – са били задържани вчера и тази сутрин във връзка с разследването на пожара в Кочани, предаде БГНЕС. По информация на държавния прокурор Люпчо Коцевски, в момента се извършват обиски на няколко адреса. Първоначалните данни посочват престъпления като „злоупотреба със служебно положение“ и „подкуп“.

          - Реклама -
          Започва делото „Кочани“ срещу 38 обвиняеми за трагедията в дискотека „Пулс“ Започва делото „Кочани“ срещу 38 обвиняеми за трагедията в дискотека „Пулс“

          По отношение на разследването на комуникацията между данъчни инспектори и собствениците на дискотека Пулс, Коцевски потвърди, че част от тези лица са включени в производството, а част от електронните съобщения вече са предоставени в съда. По негови думи „това производство е във връзка с кочанския случай“.

          Прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение за задържаните, като се очаква те да бъдат обявени до края на деня.

          С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония (ВИДЕО) С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония (ВИДЕО)

          Вчера, 19 ноември, в Скопие започна съдебният процес за трагичния пожар в дискотеката в Кочани – най-тежката трагедия в страната, при която на 16 март загинаха 63 млади хора и деца, а над 200 пострадаха. На подсъдимата скамейка са изправени 35 души, а отговорност се търси и от три фирми по обвинения за тежки престъпления срещу обществената сигурност.

          Около десет служители на Агенцията за публични приходи (АПП) в Северна Македония – институцията, еквивалентна на българската НАП – са били задържани вчера и тази сутрин във връзка с разследването на пожара в Кочани, предаде БГНЕС. По информация на държавния прокурор Люпчо Коцевски, в момента се извършват обиски на няколко адреса. Първоначалните данни посочват престъпления като „злоупотреба със служебно положение“ и „подкуп“.

          - Реклама -
          Започва делото „Кочани“ срещу 38 обвиняеми за трагедията в дискотека „Пулс“ Започва делото „Кочани“ срещу 38 обвиняеми за трагедията в дискотека „Пулс“

          По отношение на разследването на комуникацията между данъчни инспектори и собствениците на дискотека Пулс, Коцевски потвърди, че част от тези лица са включени в производството, а част от електронните съобщения вече са предоставени в съда. По негови думи „това производство е във връзка с кочанския случай“.

          Прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение за задържаните, като се очаква те да бъдат обявени до края на деня.

          С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония (ВИДЕО) С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония (ВИДЕО)

          Вчера, 19 ноември, в Скопие започна съдебният процес за трагичния пожар в дискотеката в Кочани – най-тежката трагедия в страната, при която на 16 март загинаха 63 млади хора и деца, а над 200 пострадаха. На подсъдимата скамейка са изправени 35 души, а отговорност се търси и от три фирми по обвинения за тежки престъпления срещу обществената сигурност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Денев посочи приоритетите си като шеф на ДАНС: Първо са хората

          Никола Павлов -
          Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание днес изслушва кандидата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – изпълняващия функциите...
          Война

          Рамзан Кадиров показа „насилствено мобилизиран войник от ВСУ“

          Иван Христов -
          Чеченският лидер Рамзан Кадиров съобщи, че чеченските бойци са заловили „насилствено мобилизиран войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Харковско направление. „Нашите бойци задържаха...
          Крими

          Кражба в Божия дом: 38-годишна жена заловена

          Пламена Ганева -
          38-годишна жена е задържана за кражба на пари от храм в Русе, съобщиха от полицията. Случаят е разкрит, след като на 19 ноември е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions