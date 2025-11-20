Арести в Северна Македония заради разследването на пожара в Кочани

Около десет служители на Агенцията за публични приходи (АПП) в Северна Македония – институцията, еквивалентна на българската НАП – са били задържани вчера и тази сутрин във връзка с разследването на пожара в Кочани, предаде БГНЕС. По информация на държавния прокурор Люпчо Коцевски, в момента се извършват обиски на няколко адреса. Първоначалните данни посочват престъпления като „злоупотреба със служебно положение“ и „подкуп“.

По отношение на разследването на комуникацията между данъчни инспектори и собствениците на дискотека „Пулс“, Коцевски потвърди, че част от тези лица са включени в производството, а част от електронните съобщения вече са предоставени в съда. По негови думи „това производство е във връзка с кочанския случай“.

Прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение за задържаните, като се очаква те да бъдат обявени до края на деня.

Вчера, 19 ноември, в Скопие започна съдебният процес за трагичния пожар в дискотеката в Кочани – най-тежката трагедия в страната, при която на 16 март загинаха 63 млади хора и деца, а над 200 пострадаха. На подсъдимата скамейка са изправени 35 души, а отговорност се търси и от три фирми по обвинения за тежки престъпления срещу обществената сигурност.