Борисов: Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията предлага размерът на коледните надбавки да бъде 120 лева.
Той подчерта, че това предложение ще бъде обсъдено с коалиционните партньори.
Очакват се допълнителни подробности.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията предлага размерът на коледните надбавки да бъде 120 лева.
Той подчерта, че това предложение ще бъде обсъдено с коалиционните партньори.
Очакват се допълнителни подробности.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията предлага размерът на коледните надбавки да бъде 120 лева.
Той подчерта, че това предложение ще бъде обсъдено с коалиционните партньори.
Очакват се допълнителни подробности.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg