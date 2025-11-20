НА ЖИВО
      четвъртък, 20.11.25
          Борисов: Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията предлага размерът на коледните надбавки да бъде 120 лева.

          Той подчерта, че това предложение ще бъде обсъдено с коалиционните партньори.

          Борисов: Партньорството между България и ОАЕ се разширява в ключови сфери Борисов: Партньорството между България и ОАЕ се разширява в ключови сфери

          Очакват се допълнителни подробности.

