Британски военен стратег: Войната на Русия с НАТО ще е много по-бърза, отколкото в Украйна

Потенциална война между Русия и НАТО би била значително различна от войната, която Русия води в момента в Украйна, заяви британският военен стратег Никълъс Дръмонд пред Newsweek.

„Много е лесно да се направят погрешни заключения от войната в Украйна“, казва Дръмонд, визирайки бавния темп на събитията на фронтовата линия, добавяйки, че бъдещ конфликт с руските сили би бил „бърз“ с увеличена въздушна мощ в първите седмици.

Според Дръмонд, мирно споразумение в Украйна вероятно може да бъде постигнато в рамките на следващите 12 до 18 месеца, тъй като нито една от страните не може да продължи военните действия предвид намалените си възможности на фронтовата линия. Това обаче повдига въпроса колко време ще отнеме на Русия да се превъоръжи и кога може да атакува отново.

Докато някои анализатори казват, че това може да отнеме до 10 години, Дръмонд смята, че това може да се случи по-рано, ако Китай, Северна Корея и Иран решат да помогнат на Москва. „Китай произвежда бронирани машини и ракети с колосални темпове“, казва той.

Дръмонд отбеляза, че войната в Украйна е наричана „Първата световна война с дронове“, което означава статична война на изтощение, често включваща окопани сили. В случая с НАТО обаче нещата биха били различни, отбелязва той.

„Ако Русия действително атакува страна от НАТО, ще имаме много бърз и маневрен подход… Така че ще видим много по-широко използване на въздушна мощ и много по-широко използване на сила през първите седмици на всеки конфликт“, казва експертът.