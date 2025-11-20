DeepState: Русия превзе още едно селище в Запорожка област и се придвижва в Харковска област

Руските войски продължават да напредват към град Гуляйполе в Запорожка област и превзеха село Веселое, като същевременно напреднаха близо до друго село, Затишие, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.

Освен това руските войски са напреднали близо до село Боровская Андреевка в Купянска посока на Харковска област.

По-рано от ресурса писаха руската армия търси слаби места в украинската отбрана близо до селата Затишие, Прилуки, Зелене и Варваровка, за да заобиколи Гуляйполе. Анализаторът Роман Погорели отбеляза, че логистиката на ВСУ в този район се влошава.