НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Русия превзе още едно селище в Запорожка област и се придвижва в Харковска област

          0
          16
          Веселое
          Веселое
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски продължават да напредват към град Гуляйполе в Запорожка област и превзеха село Веселое, като същевременно напреднаха близо до друго село, Затишие, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.

          - Реклама -

          Освен това руските войски са напреднали близо до село Боровская Андреевка в Купянска посока на Харковска област.

          По-рано от ресурса писаха руската армия търси слаби места в украинската отбрана близо до селата Затишие, Прилуки, Зелене и Варваровка, за да заобиколи Гуляйполе. Анализаторът Роман Погорели отбеляза, че логистиката на ВСУ  в този район се влошава.

          Руските войски продължават да напредват към град Гуляйполе в Запорожка област и превзеха село Веселое, като същевременно напреднаха близо до друго село, Затишие, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.

          - Реклама -

          Освен това руските войски са напреднали близо до село Боровская Андреевка в Купянска посока на Харковска област.

          По-рано от ресурса писаха руската армия търси слаби места в украинската отбрана близо до селата Затишие, Прилуки, Зелене и Варваровка, за да заобиколи Гуляйполе. Анализаторът Роман Погорели отбеляза, че логистиката на ВСУ  в този район се влошава.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Американец взе в плен четирима руснаци на фронта в Украйна

          Иван Христов -
          63-та отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) публикува видеоклип, заснет от американския доброволец Брус, член на щурмова група. Видеото показва как...
          Война

          Командир от „Вълците на Да Винчи“: Руската армия засилва натиска на Александровско направление

          Иван Христов -
          В продължение на няколко седмици руската армия се опитва да увеличи темпото на настъплението си и да консолидира позициите си на Александровско направление (бившето...
          Война

          Руската армия отблъсна шест атаки на ВСУ към Покровск през Гришино

          Иван Христов -
          Бойци от руската групировка войски „Център“ са отблъснали шест атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в посока Покровск, съобщи Министерството на отбраната на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions