В северната Донецка област, в град Северск, украинско подразделение е попаднало в руска засада, съобщи Роман Погорели, съосновател и анализатор на украинския информационен ресурс DeepState, в YouTube канала на екипа.

Той анализира видеозаписи, публикувани от руски канали, показващи група украински пехотинци, насочващи се към позициите си. Това се случва на открит терен, близо до населен район, където руската армия постоянно следи всяко движение, провеждайки постоянни атаки в опит да окупира града. С други думи, линията на съприкосновение минава директно през покрайнините на Северск.

Затова, съвсем предвидимо, руснаците правят засада и обстрелват украинската пехота с всичко, което имат. Няколко украински войници падат веднага. Последвалите маневри на ВСУ, според Погорели, са „изключително странни“: „Те се събраха в една група, а противникът активно ги обстрелваше, или по-скоро, довършваше ги“.

Анализаторът смята, че този инцидент демонстрира пренебрежение към безопасността, особено от страна на командирите, които са изпратили тази група по този маршрут – на открит терен, близо до фронтовата линия, въпреки че руснаците са в състояние да нанасят удари с дронове на разстояние до 25 или дори 40 километра.