Делото „Коцев“ се мести във Варна: започва съдебният маратон

Материалите по производството срещу Благомир Коцев и още четирима обвиняеми се очаква да пристигнат в Окръжния съд във Варна, след като Върховният касационен съд разпредели делото за разглеждане именно там с определение №499 от 19 ноември 2025 г., съобщиха от съда в морската столица.

Предвид значителния обществен интерес институцията оповести какви са процесуалните стъпки, предвидени в НПК. В деня на постъпването на материалите ще бъде образувано ново дело в Окръжен съд – Варна. След това чрез системата за случайно разпределение на Висшия съдебен съвет публично ще бъде избран съдия-докладчик, като медиите ще получат информация за точния ден и час.

Съгласно закона съдията-докладчик трябва да насрочи разпоредително заседание в двумесечен срок от постъпването на обвинителния акт. При фактическа или правна сложност, или по изключение, председателят на съда може да удължи срока до максимум три месеца.

След определянето на съдия-докладчик съдът ще се произнесе и по постъпилите искания за изменение на мерките за неотклонение.

От институцията уверяват, че Варненският окръжен съд ще информира обществото своевременно за развитието по делото, като стриктно спазва всички законови изисквания.