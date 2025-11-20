Делото „Коцев“ се мести във Варна: започва съдебният маратон

Материалите по производството срещу Благомир Коцев и още четирима обвиняеми се очаква да пристигнат в Окръжния съд във Варна, след като Върховният касационен съд разпредели делото за разглеждане именно там с определение №499 от 19 ноември 2025 г., съобщиха от съда в морската столица.
- Реклама -
Предвид значителния обществен интерес институцията оповести какви са процесуалните стъпки, предвидени в НПК. В деня на постъпването на материалите ще бъде образувано ново дело в Окръжен съд – Варна. След това чрез системата за случайно разпределение на Висшия съдебен съвет публично ще бъде избран съдия-докладчик, като медиите ще получат информация за точния ден и час.
Съгласно закона съдията-докладчик трябва да насрочи разпоредително заседание в двумесечен срок от постъпването на обвинителния акт. При фактическа или правна сложност, или по изключение, председателят на съда може да удължи срока до максимум три месеца.
След определянето на съдия-докладчик съдът ще се произнесе и по постъпилите искания за изменение на мерките за неотклонение.
От институцията уверяват, че Варненският окръжен съд ще информира обществото своевременно за развитието по делото, като стриктно спазва всички законови изисквания.
Материалите по производството срещу Благомир Коцев и още четирима обвиняеми се очаква да пристигнат в Окръжния съд във Варна, след като Върховният касационен съд разпредели делото за разглеждане именно там с определение №499 от 19 ноември 2025 г., съобщиха от съда в морската столица.
- Реклама -
Предвид значителния обществен интерес институцията оповести какви са процесуалните стъпки, предвидени в НПК. В деня на постъпването на материалите ще бъде образувано ново дело в Окръжен съд – Варна. След това чрез системата за случайно разпределение на Висшия съдебен съвет публично ще бъде избран съдия-докладчик, като медиите ще получат информация за точния ден и час.
Съгласно закона съдията-докладчик трябва да насрочи разпоредително заседание в двумесечен срок от постъпването на обвинителния акт. При фактическа или правна сложност, или по изключение, председателят на съда може да удължи срока до максимум три месеца.
След определянето на съдия-докладчик съдът ще се произнесе и по постъпилите искания за изменение на мерките за неотклонение.
От институцията уверяват, че Варненският окръжен съд ще информира обществото своевременно за развитието по делото, като стриктно спазва всички законови изисквания.