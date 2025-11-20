Делото срещу бившата полицайка Симона Радева навлиза във финална фаза

Съдебният процес срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната си права, като съвсем скоро се очакват пледоариите. Тя е обвинена в укривателство на Георги Семерджиев, причинил тежката катастрофа с две жертви на бул. „Черни връх“ в София.

Според прокуратурата Радева е била наясно, че Семерджиев е предизвикал фаталното пътно-транспортно произшествие. Обвинението твърди, че именно тя му е донесла стълба, чрез която той се е прибрал в жилището си, опитвайки се да избегне арест. Малко след инцидента Радева беше дисциплинарно уволнена от МВР.

До този момент тя не е дала обяснения по делото, а предстоящите пледоарии ще бъдат решаващи за финалния изход на процеса.