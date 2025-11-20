Денев посочи приоритетите си като шеф на ДАНС: Първо са хората

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание днес изслушва кандидата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – изпълняващия функциите ръководител Деньо Денев.

- Реклама -

Правителството повторно издигна Денев за поста, след като през септември предложението беше изпратено на президента за съгласуване. Президентът Румен Радев отказа да подпише указа, а впоследствие депутатите промениха закона, така че назначаването на шеф на ДАНС вече да е изцяло в правомощията на парламента. Ветото на държавния глава беше преодоляно.

Приоритетите на Деньо Денев

По време на представянето си кандидатът за председател очерта три основни направления за работа:

„На първо място бих поставил хората – служителите на ДАНС. Те са основната сила и инструмент за изпълнение на функциите на агенцията.“

1. Кадрова политика

Преодоляване на недостига на специалисти в ключови направления;

Привличане на експерти с редки езикови и професионални умения;

Подбор на служители с високи морални и етични качества.

2. Взаимодействие с институциите

Сътрудничество с прокуратурата, МВР, ДАР, Служба „Военно разузнаване“ и ДА „Технически операции“.

3. Международна дейност

Развитие на партньорствата с чуждестранни служби както на оперативно, така и на ръководно ниво.