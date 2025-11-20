НА ЖИВО
          Денев посочи приоритетите си като шеф на ДАНС: Първо са хората

          Снимка: БГНЕС
          Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание днес изслушва кандидата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – изпълняващия функциите ръководител Деньо Денев.

          Правителството повторно издигна Денев за поста, след като през септември предложението беше изпратено на президента за съгласуване. Президентът Румен Радев отказа да подпише указа, а впоследствие депутатите промениха закона, така че назначаването на шеф на ДАНС вече да е изцяло в правомощията на парламента. Ветото на държавния глава беше преодоляно.

          Приоритетите на Деньо Денев

          По време на представянето си кандидатът за председател очерта три основни направления за работа:

          „На първо място бих поставил хората – служителите на ДАНС. Те са основната сила и инструмент за изпълнение на функциите на агенцията.“

          1. Кадрова политика

          • Преодоляване на недостига на специалисти в ключови направления;
          • Привличане на експерти с редки езикови и професионални умения;
          • Подбор на служители с високи морални и етични качества.

          2. Взаимодействие с институциите
          Сътрудничество с прокуратурата, МВР, ДАР, Служба „Военно разузнаване“ и ДА „Технически операции“.

          3. Международна дейност
          Развитие на партньорствата с чуждестранни служби както на оперативно, така и на ръководно ниво.

