Денев посочи приоритетите си като шеф на ДАНС: Първо са хората

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание днес изслушва кандидата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – изпълняващия функциите ръководител Деньо Денев.
Правителството повторно издигна Денев за поста, след като през септември предложението беше изпратено на президента за съгласуване. Президентът Румен Радев отказа да подпише указа, а впоследствие депутатите промениха закона, така че назначаването на шеф на ДАНС вече да е изцяло в правомощията на парламента. Ветото на държавния глава беше преодоляно.
Приоритетите на Деньо Денев
По време на представянето си кандидатът за председател очерта три основни направления за работа:
1. Кадрова политика
Преодоляване на недостига на специалисти в ключови направления;
Привличане на експерти с редки езикови и професионални умения;
Подбор на служители с високи морални и етични качества.
2. Взаимодействие с институциите Сътрудничество с прокуратурата, МВР, ДАР, Служба „Военно разузнаване“ и ДА „Технически операции“.
3. Международна дейност Развитие на партньорствата с чуждестранни служби както на оперативно, така и на ръководно ниво.
