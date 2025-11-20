Депутати искат стипендиите за ученици да преминат в евро

Размерът на ученическите стипендии може да бъде увеличен номинално, като минималните 21 лева станат 21 евро, а максималните – от 60 лева да се повишат на 60 евро от следващата година. Предложението идва от Ангел Янчев от ПГ на „Възраждане“, който напомни, че бюджетът за ученически стипендии за 2026 г. е заложен на 21 милиона евро, без актуализация от 2017 г.
Министърът на образованието Красимир Вълчев подкрепи идеята, като подчерта, че ученическите стипендии са твърде ниски и МОН вече обмисля увеличение.
Право на стипендии в момента имат учениците от 8. до 12. клас, включително и тези в социално уязвимо положение – с един жив родител или без родители. Отличниците получават стипендии за успех след класиране за учебните месеци.
Размерът на ученическите стипендии може да бъде увеличен номинално, като минималните 21 лева станат 21 евро, а максималните – от 60 лева да се повишат на 60 евро от следващата година. Предложението идва от Ангел Янчев от ПГ на „Възраждане“, който напомни, че бюджетът за ученически стипендии за 2026 г. е заложен на 21 милиона евро, без актуализация от 2017 г.
Министърът на образованието Красимир Вълчев подкрепи идеята, като подчерта, че ученическите стипендии са твърде ниски и МОН вече обмисля увеличение.
Право на стипендии в момента имат учениците от 8. до 12. клас, включително и тези в социално уязвимо положение – с един жив родител или без родители. Отличниците получават стипендии за успех след класиране за учебните месеци.