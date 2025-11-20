НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Депутати искат стипендиите за ученици да преминат в евро

          0
          13
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Размерът на ученическите стипендии може да бъде увеличен номинално, като минималните 21 лева станат 21 евро, а максималните – от 60 лева да се повишат на 60 евро от следващата година. Предложението идва от Ангел Янчев от ПГ на „Възраждане“, който напомни, че бюджетът за ученически стипендии за 2026 г. е заложен на 21 милиона евро, без актуализация от 2017 г.

          „Минималният размер е 21 лева, а максималният – 60 лева. От 1 януари минималната сума ще бъде 10,74 евро, което няма да повиши самочувствието на учениците. Има време за промени в ПМС 328, така че сумите да станат 21 и 60 евро“, заяви Янчев в Комисията по образование.

          - Реклама -

          Министърът на образованието Красимир Вълчев подкрепи идеята, като подчерта, че ученическите стипендии са твърде ниски и МОН вече обмисля увеличение.

          Право на стипендии в момента имат учениците от 8. до 12. клас, включително и тези в социално уязвимо положение – с един жив родител или без родители. Отличниците получават стипендии за успех след класиране за учебните месеци.

          Размерът на ученическите стипендии може да бъде увеличен номинално, като минималните 21 лева станат 21 евро, а максималните – от 60 лева да се повишат на 60 евро от следващата година. Предложението идва от Ангел Янчев от ПГ на „Възраждане“, който напомни, че бюджетът за ученически стипендии за 2026 г. е заложен на 21 милиона евро, без актуализация от 2017 г.

          „Минималният размер е 21 лева, а максималният – 60 лева. От 1 януари минималната сума ще бъде 10,74 евро, което няма да повиши самочувствието на учениците. Има време за промени в ПМС 328, така че сумите да станат 21 и 60 евро“, заяви Янчев в Комисията по образование.

          - Реклама -

          Министърът на образованието Красимир Вълчев подкрепи идеята, като подчерта, че ученическите стипендии са твърде ниски и МОН вече обмисля увеличение.

          Право на стипендии в момента имат учениците от 8. до 12. клас, включително и тези в социално уязвимо положение – с един жив родител или без родители. Отличниците получават стипендии за успех след класиране за учебните месеци.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ВСС отсъства и бюджетът остана без защита

          Георги Петров -
          Висшият съдебен съвет не изпрати свой представител на заседанието на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси, където беше разгледан бюджетът на съдебната власт...
          Други

          Първи сняг до дни? Циклони и застудяване приближават края на ноември

          Дамяна Караджова -
          Последните прогнози очертават динамично и променливо време на Балканите в последните дни на ноември.
          Общество

          Скандал в училище: спор между прерасна в побой и арест

          Дамяна Караджова -
          Напрежение в столичното 24 СУ „Пейо К. Яворов“ след инцидент, при който скандал между три гимназистки е ескалирал до побой

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions