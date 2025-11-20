Депутати искат стипендиите за ученици да преминат в евро

Размерът на ученическите стипендии може да бъде увеличен номинално, като минималните 21 лева станат 21 евро, а максималните – от 60 лева да се повишат на 60 евро от следващата година. Предложението идва от Ангел Янчев от ПГ на „Възраждане“, който напомни, че бюджетът за ученически стипендии за 2026 г. е заложен на 21 милиона евро, без актуализация от 2017 г.

„Минималният размер е 21 лева, а максималният – 60 лева. От 1 януари минималната сума ще бъде 10,74 евро, което няма да повиши самочувствието на учениците. Има време за промени в ПМС 328, така че сумите да станат 21 и 60 евро“, заяви Янчев в Комисията по образование.

Министърът на образованието Красимир Вълчев подкрепи идеята, като подчерта, че ученическите стипендии са твърде ниски и МОН вече обмисля увеличение.

Право на стипендии в момента имат учениците от 8. до 12. клас, включително и тези в социално уязвимо положение – с един жив родител или без родители. Отличниците получават стипендии за успех след класиране за учебните месеци.