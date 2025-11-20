НА ЖИВО
          - Реклама -
          Депутатка от Флорида обвинена в присвояване на 5 млн. долара

          Долари
          Долари
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          46-годишната Шеила Черфилус-МакКормик, демократична представителка от Южна Флорида, беше обвинена в злоупотреба с 5 милиона долара федерални средства и използването им за финансиране на предизборната си кампания през 2021 г., съобщиха американските съдебни власти.

          Според федералната прокуратура тя се е съюзила с брат си и други лица, за да задържи погрешно преведени пет милиона долара към семейната им компания за здравни услуги, изплатени в рамките на договор за ваксинации срещу Covid-19.

          Средствата са били неправомерно преведени по сметката на фирмата през юли 2021 г., след което избраната представителка е изпирала незаконните печалби, превръщайки ги в дарения за собствената си кампания, посочват магистратите.

          Разследването твърди, че тя е прехвърляла суми от договора, финансиран от FEMA, на приятели и близки, които след това са дарявали средства за кампанията ѝ, като че ли използват лични средства.

          Ако бъде призната за виновна, Черфилус-МакКормик може да получи до 53 години затвор.

          Social

          Напрежение около бюджета на НОИ: работодатели бойкотираха два пъти тристранката заради осигурителните параметри

          Дамяна Караджова -
          Днес в пленарната зала на парламента влизат за разглеждане на първо четене бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО)
          Social

          Протест на ресторантьорите срещу промените в паркирането в София

          Десислава Димитрова -
          Ресторантьорският бранш в София излиза на протест след решението на Столичния общински съвет да приеме реформа в зоните за платено паркиране.
          Свят

          САЩ разсекретяват всички документи по делото „Епстийн“ – очакват се разкрития за влиятелни фигури

          Дамяна Караджова -
          САЩ направиха историческа стъпка към пълна прозрачност по случая с покойния милиардер Джефри Епстийн.

