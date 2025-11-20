НА ЖИВО
          Дона Тръмп подписа закон за разкриване на документите по случая „Епстийн"

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президент на САЩ Доналд Тръмп подписа закон, който задължава Министерството на правосъдието да публикува в рамките на 30 дни всички правителствени документи, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Решението бележи рязък обрат – до съвсем скоро президентът се противопоставяше на разкриването на досиетата, но промени позицията си след натиск от жертвите и от членове на собствената си партия.

          Законът беше одобрен с огромно мнозинство и в двете камари на Конгреса. Тръмп допълнително засили политическия заряд около темата чрез публикация в платформата си Truth Social, в която заяви, че според него демократите се опитват да използват случая, за да подкопаят успехите на администрацията му.

          „Джефри Епстийн, който беше обвинен от Министерството на правосъдието на Тръмп през 2019 г. (Не демократите!), беше демократ през целия си живот… Може би истината за тези демократи и техните връзки с Джефри Епстийн скоро ще бъде разкрита, защото ТОКУ-ЩО ПОДПИСАХ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОСИЕТАТА НА ЕПСТИЙН!“, написа президентът.

          Той заяви, че по негово нареждане Министерството на правосъдието вече е предало близо 50 хиляди страници документи на Конгреса, като обвини администрацията на Байдън, че не е предоставила „нито един файл“.

          Експерти предупреждават, че въпреки подписания закон администрацията може да използва редакции, процедурни забавяния или да се позове на текущи федерални разследвания, за да ограничи достъпа до най-чувствителната информация.

          Епстийн, богат финансист с широка мрежа от контакти в политически, бизнес и академични среди, беше обвинен в трафик на момичета и млади жени. Случаят разтърси американското общество още през 2019 г., а смъртта му – обявена за самоубийство – само засили съмненията и конспиративните теории.

          Тръмп и негови съюзници от години твърдят, че влиятелни демократи са прикривани заради връзките им с Епстийн. В същото време критиците припомнят, че самият президент е имал дългогодишни отношения с покойния бизнесмен – факт, който продължава да поражда въпроси.

