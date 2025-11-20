ЕС към САЩ: „Вашият мирен план е капитулация на Украйна“

Европейските външни министри са дали ясен знак в Брюксел, че не подкрепят предварителните параметри на американския мирен план за Украйна, макар документът все още да не е публичен. Според Reuters държавите от ЕС възприемат предложението като прекалено отстъпчиво към Москва и като форма на де факто капитулация за Киев.

По информация на агенцията, САЩ вече са представили на украинското ръководство рамката на споразумение за прекратяване на огъня. Вашингтон е подчертавал, че Украйна трябва да приеме идеята, ако иска военната помощ да продължи.

Междувременно положението по фронта остава критично: Киев понася сериозни загуби, а западни анализатори предупреждават, че стратегическият град Покровск може да бъде изгубен в близките дни. Доверието към украинското ръководство е допълнително разклатено заради последния корупционен скандал, отбелязва Reuters.

Според агенцията САЩ вече работят върху списък с варианти за прекратяване на войната, като Вашингтон настоява, че компромиси ще се изискват и от двете страни.

„За да бъде постигнат траен мир, и двете страни ще трябва да направят тежки, но необходими отстъпки“, заяви американският държавен секретар Марко Рубио.

В рамките на дипломатическите контакти американска военна делегация, ръководена от Дан Дрискол, е провела късна среща в сряда с новия украински министър на отбраната Александър Сирски. Представители на екипа на текущия президент на Америка ще разговарят с екипа на Зеленски в четвъртък вечер, посочва още Reuters.