ЕС: Мирен план е възможен само с подкрепата на Украйна и Европа

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че краят на войната в Украйна е възможен само ако украинците и европейците подкрепят условията за мир. Тя говори пред журналисти преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.
Калас уточни, че няма информация европейски представители да са участвали в изготвянето на условията, разпространени в медиите през последните часове.
Калас напомни, че Русия е нападателят, а Украйна – нападнатата страна, и че от руска страна не се наблюдават признаци за отстъпки.
По думите ѝ руският президент Владимир Путин може да прекрати войната незабавно, просто като спре бомбардировките.
