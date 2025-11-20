ЕС: Мирен план е възможен само с подкрепата на Украйна и Европа

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че краят на войната в Украйна е възможен само ако украинците и европейците подкрепят условията за мир. Тя говори пред журналисти преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

Калас уточни, че няма информация европейски представители да са участвали в изготвянето на условията, разпространени в медиите през последните часове.

„Европейците винаги сме подкрепяли траен и справедлив мир. Всеки план трябва да има подкрепата на украинците и европейците, за да работи“, подчерта тя.



Калас напомни, че Русия е нападателят, а Украйна – нападнатата страна, и че от руска страна не се наблюдават признаци за отстъпки.

„Ако Русия искаше мир, можеше да се съгласи на безусловно прекратяване на огъня. Тази нощ отново видяхме нови руски удари“, добави тя, уточнявайки че 93% от тях са насочени срещу цивилни обекти – жилища, училища, болници.



По думите ѝ руският президент Владимир Путин може да прекрати войната незабавно, просто като спре бомбардировките.