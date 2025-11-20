НА ЖИВО
          Война

          Евгений Дикий: Русия провежда информационна кампания срещу украинското далекобойно оръжие и чрез Юлиан Рьопке

          Евгений Дикий
          Евгений Дикий
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия провежда нова информационна кампания, насочена срещу украинските дронове и ракети с голям обсег. Той смята, че част от нея е и военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке. Това заяви пред Radio NV Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически изследователски център.

          „Първо, започна тук вътрешно, когато стартирахме кампания срещу един производител – Fire Point. А сега, със статията на Рьопке в BILD, всичко си дойде на мястото. Той пише, че Западът прави стратегическа грешка, като дава на украинците пари за дълбоки удари. Украинците не се нуждаят от тях. И всички тези пари биха били по-добре похарчени за FPV системи за фронтовата линия. Целта на тази руска информационна кампания е да дискредитира дълбоките удари, защото досега това е най-успешното ни усилие“, казва Дикий.

          Той добави, че Русия преди това е опитвала подобни кампании, заплашвайки с ескалация на конфликта. Сега обаче, когато тази кампания е спряла да работи на Запад, Русия е избрала различна тактика. Според Дикий, Русия може да увеличи мащаба ѝ в бъдеще.

          „Техните информационни войски са наистина професионални. Те работят несравнимо по-добре от армията на място. И сега виждаме поредната информационна операция. Когато се появи нещо, което наистина представлява проблем за тях, те активират информационните си войски и се опитват да ни го отнемат. Най-яркият пример за това какво се случва, когато успеят, е нашата мобилизационна кампания. Те спечелиха тази кампания“, отбеляза Дикий.

