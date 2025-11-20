Европа спира американския мир: „Това е капитулация, не сделка“

Европейските външни министри са дали ясен знак в Брюксел, че не подкрепят рамковия мирен план на САЩ за Украйна, който според източници на Reuters се смята за твърде отстъпчив към Москва и се възприема като „капитулация“ за Киев. Макар документът да не е публично оповестен, европейските дипломати категорично са демонстрирали несъгласие с предложените условия.

Същевременно положението по фронта се влошава. Според агенцията украинските сили търпят сериозни загуби, а западни анализатори предупреждават, че Покровск (Красноармейск) може да падне в следващите дни. Допълнително напрежение създава и последният корупционен скандал в Киев, който разклаща доверието в украинското ръководство.

Reuters съобщава, че Вашингтон е дал „еднозначен сигнал“ към украинския президент Владимир Зеленски, че трябва да приеме разработеното от САЩ рамково споразумение за прекратяване на огъня, ако Киев иска да запази американската подкрепа.

„За да бъде постигнат траен мир, и двете страни ще трябва да направят тежки, но необходими отстъпки“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

В последните дни се засилват дипломатическите контакти между Вашингтон и Киев. Американска военна делегация, ръководена от Дан Дрискол, е провела късна среща с украинския министър на отбраната Александър Сирски. Очаква се представители на екипа на текущия американски президент да разговарят с хора от обкръжението на Зеленски в четвъртък вечер.

Според Reuters предстоящите седмици може да се окажат решаващи за това дали европейските държави ще приемат американската рамка или ще продължат да настояват за собствен подход, който не поставя Украйна в позиция на едностранни отстъпки.