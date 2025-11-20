Европейската комисия предлага мерки за по-високи допълнителни пенсии

Европейската комисия е предложила пакет от мерки за увеличаване на допълнителните пенсии, съобщават от пресцентъра на институцията. Целта е тези схеми да допълват, а не да заменят, публичните пенсии, които остават основата на пенсионните системи в държавите членки.

ЕК подчертава, че демографските промени и динамичният пазар на труда изискват адаптиране на пенсионните модели. Допълнителните пенсии могат да осигурят по-диверсифициран доход и да повишат финансовата сигурност в пенсионна възраст, особено за уязвимите групи, тъй като държавните пенсии често не са достатъчни за поддържане на добър стандарт на живот. Комисията отбелязва и значителната разлика от 24,5% между пенсиите на мъжете и жените.

Предложеният пакет цели да стимулира както търсенето, така и предлагането на допълнителни пенсионни продукти, като същевременно уважава правомощията на държавите членки да организират собствените си пенсионни системи и автономността на социалните партньори.

Какво предвижда Комисията?