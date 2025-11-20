НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Европейската комисия предлага мерки за по-високи допълнителни пенсии

          0
          7
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Европейската комисия е предложила пакет от мерки за увеличаване на допълнителните пенсии, съобщават от пресцентъра на институцията. Целта е тези схеми да допълват, а не да заменят, публичните пенсии, които остават основата на пенсионните системи в държавите членки.

          - Реклама -
          Борисов: Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева Борисов: Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева

          ЕК подчертава, че демографските промени и динамичният пазар на труда изискват адаптиране на пенсионните модели. Допълнителните пенсии могат да осигурят по-диверсифициран доход и да повишат финансовата сигурност в пенсионна възраст, особено за уязвимите групи, тъй като държавните пенсии често не са достатъчни за поддържане на добър стандарт на живот. Комисията отбелязва и значителната разлика от 24,5% между пенсиите на мъжете и жените.

          Предложеният пакет цели да стимулира както търсенето, така и предлагането на допълнителни пенсионни продукти, като същевременно уважава правомощията на държавите членки да организират собствените си пенсионни системи и автономността на социалните партньори.

          Пеевски: Подкрепям Борисов за добавките, а чичо Румен да прочете какво е решил КС Пеевски: Подкрепям Борисов за добавките, а чичо Румен да прочете какво е решил КС

          Какво предвижда Комисията?

          • Препоръка за системи за проследяване на пенсиите, пенсионни информационни табла и автоматично включване в допълнителни пенсионни схеми;
          • Законодателни промени в Директива II за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО);
          • Изменения в регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО).

          Европейската комисия е предложила пакет от мерки за увеличаване на допълнителните пенсии, съобщават от пресцентъра на институцията. Целта е тези схеми да допълват, а не да заменят, публичните пенсии, които остават основата на пенсионните системи в държавите членки.

          - Реклама -
          Борисов: Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева Борисов: Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева

          ЕК подчертава, че демографските промени и динамичният пазар на труда изискват адаптиране на пенсионните модели. Допълнителните пенсии могат да осигурят по-диверсифициран доход и да повишат финансовата сигурност в пенсионна възраст, особено за уязвимите групи, тъй като държавните пенсии често не са достатъчни за поддържане на добър стандарт на живот. Комисията отбелязва и значителната разлика от 24,5% между пенсиите на мъжете и жените.

          Предложеният пакет цели да стимулира както търсенето, така и предлагането на допълнителни пенсионни продукти, като същевременно уважава правомощията на държавите членки да организират собствените си пенсионни системи и автономността на социалните партньори.

          Пеевски: Подкрепям Борисов за добавките, а чичо Румен да прочете какво е решил КС Пеевски: Подкрепям Борисов за добавките, а чичо Румен да прочете какво е решил КС

          Какво предвижда Комисията?

          • Препоръка за системи за проследяване на пенсиите, пенсионни информационни табла и автоматично включване в допълнителни пенсионни схеми;
          • Законодателни промени в Директива II за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО);
          • Изменения в регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО).

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          След ССУ: Бюджетът е преизпълнен, има и други резервни средства

          Никола Павлов -
          536 хиляди пенсионери, чиито пенсии са под линията на бедност, ще получат коледна добавка от 120 лева. Това съобщи Деница Сачева от ПГ на...
          Други

          Весела Лечева: Процесът в БОК се саботира и стопира, срамът е за цяла България

          Николай Минчев -
          "Не можем да функционираме като нормален олимпийски комитет". Това заяви председателят на БОК Весела Лечева, която днес присъства в Музея на спорта на Националния...
          Политика

          „Шампанско и сълзи“: Терзиев с годишен отчет на Общината (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Кметът на София Васил Терзиев определи 2025 г. като година на „шампанско и сълзи“ – период, в който градът постига значителен напредък, но се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions