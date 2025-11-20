Федерално обвинение срещу конгресменка за присвояване на милиони от COVID програмa

Семейната здравна компания на конгресменката от Кънектикът Шийла Черфилус-Маккормик се оказа в центъра на сериозен скандал, след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че тя е обвинена в кражба на 5 милиона долара от федерални средства за бедствия. Според прокуратурата част от парите са били използвани за подпомагане на кампанията ѝ през 2021 г.

Черфилус-Маккормик, демократ, е обвинена в присвояване на надплащания, изплатени на семейната ѝ компания Trinity Healthcare Services по договор за предоставяне на персонал за ваксинация срещу COVID-19. Тези средства са били осигурени от Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA). Прокурорите твърдят, че част от средствата са били пренасочени към кампанията ѝ чрез дарения от кандидати.

„Използването на средства за помощ при бедствия за лична облага е особено егоистично и цинично престъпление“, заяви главният прокурор Пам Бонди.

„Никой не е над закона… Ще проследим фактите и ще възстановим справедливост.“

Черфилус-Маккормик влезе в Конгреса през 2022 г., представлявайки 20-ти район, след специални избори, предизвикани от смъртта на конгресмена Алси Хейстингс през 2021 г.

Скандалът обаче не е нов. През декември 2024 г. щатска агенция във Флорида заведе дело срещу Trinity Healthcare Services, като твърди, че компанията е получила близо 5,8 милиона долара надплатени суми за дейности по време на пандемията, които не са били върнати. Според щатския отдел за управление на извънредни ситуации проблемът е бил разкрит след като „едно-единствено“ плащане от 5 милиона долара е предизвикало вътрешна проверка.

По това време Черфилус-Маккормик е била главен изпълнителен директор на Trinity. В доклад от януари Службата по етика на Конгреса посочва, че доходите ѝ през 2021 г. са били с над 6 милиона долара по-високи от тези през 2020 г., основно заради 5,75 милиона долара под формата на консултантски и разпределителни хонорари от Trinity.

През юли Комисията по етика на Камарата единодушно реши да създаде разследваща подкомисия, която да проучи всички твърдения срещу нея.