НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Генерал-полковник Александър Санчик става зам.-министър на отбраната на Русия, генерал Сергей Медведев поема групировка войски „Юг“

          0
          102
          Александър Санчик
          Александър Санчик
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          За няколко кадрови промени в руската армия стана известно след посещението на президента на Русия Владимир Путин в един от командните пунктове, където проведе заседание с военни, включително началникът на Генералния щаб Валери Герасимов.

          - Реклама -

          Генерал-полковник Александър Санчик е назначен за заместник-министър на отбраната, като той преминава на тази длъжност от командващ групировка войски „Юг“.

          На неговото място е назначен командващият 58-а руска армия генерал-лейтенант Сергей Медведев.

          Коментаторите отбелязват, че става въпрос за издигане на фронтови генерали.

          За няколко кадрови промени в руската армия стана известно след посещението на президента на Русия Владимир Путин в един от командните пунктове, където проведе заседание с военни, включително началникът на Генералния щаб Валери Герасимов.

          - Реклама -

          Генерал-полковник Александър Санчик е назначен за заместник-министър на отбраната, като той преминава на тази длъжност от командващ групировка войски „Юг“.

          На неговото място е назначен командващият 58-а руска армия генерал-лейтенант Сергей Медведев.

          Коментаторите отбелязват, че става въпрос за издигане на фронтови генерали.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Путин заръча на руското военно командване: Целите на войната трябва да бъдат постигнати

          Иван Христов -
          В хода на посещение в един от командните пунктове на руската армия, където той се срещна с командването на войските, президентът на Русия Владимир...
          Война

          Герасимов докладва на Путин: Русия превзе Купянск

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин посети един от командните пунктове на групировката войски „Запад“, където беше информиран за превземането на Купянск от началника на...
          Война

          Руската армия превзе Шахтьорски район на Покровск

          Иван Христов -
          Руската армия е взела под пълен контрол Шахтьорски район на Покровск, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости. „Руското Министерство на отбраната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions