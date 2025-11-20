Генерал-полковник Александър Санчик става зам.-министър на отбраната на Русия, генерал Сергей Медведев поема групировка войски „Юг“

За няколко кадрови промени в руската армия стана известно след посещението на президента на Русия Владимир Путин в един от командните пунктове, където проведе заседание с военни, включително началникът на Генералния щаб Валери Герасимов.

Генерал-полковник Александър Санчик е назначен за заместник-министър на отбраната, като той преминава на тази длъжност от командващ групировка войски „Юг“.

На неговото място е назначен командващият 58-а руска армия генерал-лейтенант Сергей Медведев.

Коментаторите отбелязват, че става въпрос за издигане на фронтови генерали.