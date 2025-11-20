НА ЖИВО
          Война

          Герасимов докладва на Путин: Русия превзе Купянск

          Валери Герасимов и Владимир Путин
          Валери Герасимов и Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Русия Владимир Путин посети един от командните пунктове на групировката войски „Запад“, където беше информиран за превземането на Купянск от началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската Федерация (ВС РФ) Валери Герасимов, предава РИА Новости.

          След превземането на Купянск, части от групировката войски „Запад“ продължават да унищожават формирования на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на левия бряг на река Оскол, добави Герасимов.

          Освен това началникът на Генералния щаб на ВС РФ докладва, че войските на страната контролират повече от 80% от територията на Волчанск.

