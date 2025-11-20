НА ЖИВО
          Иран: Приключихме сътрудничеството с МААЕ!

          Иран официално е уведомил Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че се оттегля от двустранното споразумение за сътрудничество, съобщи външният министър Абас Арагчи. Решението е в отговор на приета през миналата седмица резолюция на Управителния съвет на агенцията, предава „Ройтерс“.

          „Резолюцията ще има неблагоприятно въздействие върху сътрудничеството между Иран и МААЕ. Тя няма да промени ситуацията, няма да бъде полезна и е контрапродуктивна“, заяви Реза Наджафи пред „Франс прес“.

          Според документа, приет от Управителния съвет, Техеран трябва незабавно да предостави информация за запасите си от обогатен уран, както и за състоянието на ядрените обекти, ударени през юни от САЩ. Целта е да се възстанови пълният наблюдателен мандат на агенцията, включително достъп до всички съоръжения.

          ОФИЦИАЛНО: ООН възобнови санкциите срещу Иран

          Резолюцията се появява пет месеца след въздушните удари на Израел и САЩ, които поразиха ключови части от иранската ядрена инфраструктура.

          Иранското външно министерство определи подхода на МААЕ като „политически мотивиран“ и предупреди, че решението ще навреди на започналото подобрение в отношенията между страната и агенцията.

          Според Техеран възстановяването на техническия диалог вече е било в ход, но резолюцията е разрушила напредъка и е „враждебен акт, който няма да остане без последствия“.

