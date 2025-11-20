Иран: Приключихме сътрудничеството с МААЕ!

Иран официално е уведомил Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че се оттегля от двустранното споразумение за сътрудничество, съобщи външният министър Абас Арагчи. Решението е в отговор на приета през миналата седмица резолюция на Управителния съвет на агенцията, предава „Ройтерс“.
Според документа, приет от Управителния съвет, Техеран трябва незабавно да предостави информация за запасите си от обогатен уран, както и за състоянието на ядрените обекти, ударени през юни от САЩ. Целта е да се възстанови пълният наблюдателен мандат на агенцията, включително достъп до всички съоръжения.
Резолюцията се появява пет месеца след въздушните удари на Израел и САЩ, които поразиха ключови части от иранската ядрена инфраструктура.
Иранското външно министерство определи подхода на МААЕ като „политически мотивиран“ и предупреди, че решението ще навреди на започналото подобрение в отношенията между страната и агенцията.
Според Техеран възстановяването на техническия диалог вече е било в ход, но резолюцията е разрушила напредъка и е „враждебен акт, който няма да остане без последствия“.
