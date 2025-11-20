НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Италия екстрадира украинец, обвинен в съучастие в атаките срещу „Северен поток“

          0
          6
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Върховният касационен съд на Италия разпореди екстрадирането на украинския гражданин Сергий К., обвиняем за участие в организирането на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ 1 и 2 в Балтийско море през 2022 г. Решението отваря пътя той да бъде предаден на германските власти в идните дни, след което делото срещу него ще бъде гледано в съд в Хамбург.

          - Реклама -

          Германската прокуратура обвинява 49-годишния мъж в съучастие в предизвикване на експлозия и противоконституционен саботаж, настоявайки за екстрадиция, за да бъде съден според германското законодателство. Мъжът отрича обвиненията.

          Сергий К. беше арестуван в края на август в Италия, докато бил на почивка със съпругата си и децата си. Оттогава се намира в строго охраняван затвор, а условията там го подтикнали към гладна стачка, продължила няколко дни.

          Процедурата по екстрадиция премина през няколко съдебни инстанции. През септември съдът в Болоня първоначално одобри екстрадицията, но защитата обжалва пред Върховния касационен съд в Рим, който временно спря предаването поради процедурни нарушения. След връщане на делото за ново разглеждане, друг съдебен състав от Болоня потвърди екстрадицията.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Официалният писмен текст на решението ще бъде публикуван по-късно.

          Анализатори смятат, че случаят може да достигне до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, особено ако защитата оспорва условията на задържане или процедурата по екстрадиция.

          Според германското разследване Сергий К. е ръководил група от седем души, включително четирима водолази, които са наели яхта в Германия и са излезли в Балтийско море, където са атакували газопроводите.

          Друг заподозрян, също украинец, беше задържан временно в Полша, но съдебните власти там отказаха да го екстрадират. Останалите шестима заподозрени все още са на свобода.

          Газопроводите „Северен поток“ бяха поразени от няколко експлозии в края на септември 2022 г., в резултат на които бяха открити четири теча в три участъка. „Северен поток 1“ доставяше руски газ до Германия, докато „Северен поток 2“ така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.

          Върховният касационен съд на Италия разпореди екстрадирането на украинския гражданин Сергий К., обвиняем за участие в организирането на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ 1 и 2 в Балтийско море през 2022 г. Решението отваря пътя той да бъде предаден на германските власти в идните дни, след което делото срещу него ще бъде гледано в съд в Хамбург.

          - Реклама -

          Германската прокуратура обвинява 49-годишния мъж в съучастие в предизвикване на експлозия и противоконституционен саботаж, настоявайки за екстрадиция, за да бъде съден според германското законодателство. Мъжът отрича обвиненията.

          Сергий К. беше арестуван в края на август в Италия, докато бил на почивка със съпругата си и децата си. Оттогава се намира в строго охраняван затвор, а условията там го подтикнали към гладна стачка, продължила няколко дни.

          Процедурата по екстрадиция премина през няколко съдебни инстанции. През септември съдът в Болоня първоначално одобри екстрадицията, но защитата обжалва пред Върховния касационен съд в Рим, който временно спря предаването поради процедурни нарушения. След връщане на делото за ново разглеждане, друг съдебен състав от Болоня потвърди екстрадицията.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Официалният писмен текст на решението ще бъде публикуван по-късно.

          Анализатори смятат, че случаят може да достигне до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, особено ако защитата оспорва условията на задържане или процедурата по екстрадиция.

          Според германското разследване Сергий К. е ръководил група от седем души, включително четирима водолази, които са наели яхта в Германия и са излезли в Балтийско море, където са атакували газопроводите.

          Друг заподозрян, също украинец, беше задържан временно в Полша, но съдебните власти там отказаха да го екстрадират. Останалите шестима заподозрени все още са на свобода.

          Газопроводите „Северен поток“ бяха поразени от няколко експлозии в края на септември 2022 г., в резултат на които бяха открити четири теча в три участъка. „Северен поток 1“ доставяше руски газ до Германия, докато „Северен поток 2“ така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Запрянов: Българският войник носи дисциплина, себеотрицание и патриотизъм

          Никола Павлов -
          Армията ни доказа, че победата не зависи от броя оръдия или висшите чинове, а от духа на бойците. Това подчерта министърът на отбраната Атанас...
          Война

          Руснаците унищожиха цех за ремонт на техника на ВСУ в Харковска област

          Иван Христов -
          Руските войски са унищожили цех за ремонт на оръжие и военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област, съобщиха източници от...
          Политика

          Словакия обмисля дело срещу ЕС заради плановете за спиране на руския газ

          Георги Петров -
          Словашкото правителство ще обсъди възможността да заведе дело срещу Европейския съюз във връзка с решението му да прекрати доставките на руски газ от 2028...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions