Италия екстрадира украинец, обвинен в съучастие в атаките срещу „Северен поток“

Върховният касационен съд на Италия разпореди екстрадирането на украинския гражданин Сергий К., обвиняем за участие в организирането на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ 1 и 2 в Балтийско море през 2022 г. Решението отваря пътя той да бъде предаден на германските власти в идните дни, след което делото срещу него ще бъде гледано в съд в Хамбург.

Германската прокуратура обвинява 49-годишния мъж в съучастие в предизвикване на експлозия и противоконституционен саботаж, настоявайки за екстрадиция, за да бъде съден според германското законодателство. Мъжът отрича обвиненията.

Сергий К. беше арестуван в края на август в Италия, докато бил на почивка със съпругата си и децата си. Оттогава се намира в строго охраняван затвор, а условията там го подтикнали към гладна стачка, продължила няколко дни.

Процедурата по екстрадиция премина през няколко съдебни инстанции. През септември съдът в Болоня първоначално одобри екстрадицията, но защитата обжалва пред Върховния касационен съд в Рим, който временно спря предаването поради процедурни нарушения. След връщане на делото за ново разглеждане, друг съдебен състав от Болоня потвърди екстрадицията.

Официалният писмен текст на решението ще бъде публикуван по-късно.

Анализатори смятат, че случаят може да достигне до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, особено ако защитата оспорва условията на задържане или процедурата по екстрадиция.

Според германското разследване Сергий К. е ръководил група от седем души, включително четирима водолази, които са наели яхта в Германия и са излезли в Балтийско море, където са атакували газопроводите.

Друг заподозрян, също украинец, беше задържан временно в Полша, но съдебните власти там отказаха да го екстрадират. Останалите шестима заподозрени все още са на свобода.

Газопроводите „Северен поток“ бяха поразени от няколко експлозии в края на септември 2022 г., в резултат на които бяха открити четири теча в три участъка. „Северен поток 1“ доставяше руски газ до Германия, докато „Северен поток 2“ така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.