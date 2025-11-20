НА ЖИВО
          Изненада: Турция изтри Централна Азия от учебниците си

          Снимка: Wikimedia Commons
          Турция официално премахва термина „Централна Азия“ от националната си училищна програма и го заменя с „Туркестан“. Промяната беше обявена в Анкара от министъра на образованието Юсуф Текин, съобщава Turkish Minute.

          Фокус върху „тюркския свят“

          Според Текин новото наименование цели да подкрепи идеята за единство в рамките на т.нар. тюркски свят, върху който управляващите в Анкара активно акцентират през последните години.

          Министърът заяви, че терминът „Туркестан“ по-точно отразява историческия речник на Турция и трябва да замени понятия, които според него имат „имперски корени“ и са наложени отвън.

          „Империални термини“ излизат от учебниците

          Текин обвини предишни правителства, че са позволили „чуждестранни концепции“ да влияят върху географското и историческото образование на турските ученици. Според него новата програма трябва да подчертава идеите, които той определя като част от „турската държавна традиция“ – акцент върху:

          • правата на човека;
          • върховенството на закона;
          • историческата роля на Турция в региона.

          Какво е „Туркестан“?

          „Туркестан“ е исторически термин за обширните територии, населявани от тюркоезични народи преди създаването на съвременните граници на:

          • Русия,
          • Китай,
          • Казахстан,
          • Узбекистан,
          • Киргизстан,
          • Туркменистан.

          Терминът се използва и от уйгурските организации за обозначаване на района, който в Китай е известен като Синдзян.

          Геополитически контекст

          Промяната в учебната програма съвпада с активизирания стремеж на Анкара да се позиционира като:

          • културен и политически център на тюркските държави;
          • водеща сила в рамките на Организацията на тюркските държави.

          Този подход е част от по-широка стратегия за укрепване на влиянието на Турция в Централна Азия и свързване на региона с идеята за общ тюркски корен.

