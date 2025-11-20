Изненада: Турция изтри Централна Азия от учебниците си

Турция официално премахва термина „Централна Азия“ от националната си училищна програма и го заменя с „Туркестан“. Промяната беше обявена в Анкара от министъра на образованието Юсуф Текин, съобщава Turkish Minute.
Фокус върху „тюркския свят“
Според Текин новото наименование цели да подкрепи идеята за единство в рамките на т.нар. тюркски свят, върху който управляващите в Анкара активно акцентират през последните години.
Министърът заяви, че терминът „Туркестан“ по-точно отразява историческия речник на Турция и трябва да замени понятия, които според него имат „имперски корени“ и са наложени отвън.
„Империални термини“ излизат от учебниците
Текин обвини предишни правителства, че са позволили „чуждестранни концепции“ да влияят върху географското и историческото образование на турските ученици. Според него новата програма трябва да подчертава идеите, които той определя като част от „турската държавна традиция“ – акцент върху:
правата на човека;
върховенството на закона;
историческата роля на Турция в региона.
Какво е „Туркестан“?
„Туркестан“ е исторически термин за обширните територии, населявани от тюркоезични народи преди създаването на съвременните граници на:
Русия,
Китай,
Казахстан,
Узбекистан,
Киргизстан,
Туркменистан.
Терминът се използва и от уйгурските организации за обозначаване на района, който в Китай е известен като Синдзян.
Геополитически контекст
Промяната в учебната програма съвпада с активизирания стремеж на Анкара да се позиционира като:
културен и политически център на тюркските държави;
водеща сила в рамките на Организацията на тюркските държави.
Този подход е част от по-широка стратегия за укрепване на влиянието на Турция в Централна Азия и свързване на региона с идеята за общ тюркски корен.
