Изненада: Турция изтри Централна Азия от учебниците си

Турция официално премахва термина „Централна Азия“ от националната си училищна програма и го заменя с „Туркестан“. Промяната беше обявена в Анкара от министъра на образованието Юсуф Текин, съобщава Turkish Minute.

Фокус върху „тюркския свят“

Според Текин новото наименование цели да подкрепи идеята за единство в рамките на т.нар. тюркски свят, върху който управляващите в Анкара активно акцентират през последните години.

Министърът заяви, че терминът „Туркестан“ по-точно отразява историческия речник на Турция и трябва да замени понятия, които според него имат „имперски корени“ и са наложени отвън.

„Империални термини“ излизат от учебниците

Текин обвини предишни правителства, че са позволили „чуждестранни концепции“ да влияят върху географското и историческото образование на турските ученици. Според него новата програма трябва да подчертава идеите, които той определя като част от „турската държавна традиция“ – акцент върху:

правата на човека;

върховенството на закона;

историческата роля на Турция в региона.

Какво е „Туркестан“?

„Туркестан“ е исторически термин за обширните територии, населявани от тюркоезични народи преди създаването на съвременните граници на:

Русия,

Китай,

Казахстан,

Узбекистан,

Киргизстан,

Туркменистан.

Терминът се използва и от уйгурските организации за обозначаване на района, който в Китай е известен като Синдзян.

Геополитически контекст

Промяната в учебната програма съвпада с активизирания стремеж на Анкара да се позиционира като:

културен и политически център на тюркските държави;

на тюркските държави; водеща сила в рамките на Организацията на тюркските държави.

Този подход е част от по-широка стратегия за укрепване на влиянието на Турция в Централна Азия и свързване на региона с идеята за общ тюркски корен.