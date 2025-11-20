НА ЖИВО
          Юбилейно издание на „Вечните песни на България": Радо Шишарката празнува 60 години със сензационен дует в ефира на „Евроком"

          Никола Павлов
          На 23 ноември от 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите ще станат свидетели на едно от най-очакваните издания на „Вечните песни на България“ – юбилейното предаване, посветено на 60-годишнината на Радо Шишарката.

          Легендарният изпълнител отбелязва своя голям празник с песни, истории и емоции, събрани в едно специално телевизионно събитие. В предаването ще оживеят най-ярките моменти от кариерата му – златни хитове, спомени зад кулисите и лични разкази, които зрителите няма да чуят никъде другаде.

          Младата певица Тиана и виртуозният китарист Стефан Денис също ще бъдат част от празничната вечер със свои музикални поздрави.

          Голямата новина, която вече буди огромен интерес, е специалното изпълнение на вечния хит „Тигър, тигър“ – представен в уникална, оперна версия, изпълнена в дует между Радо Шишарката и водещия на предаването Владислав Славов. Този необичаен музикален тандем се очертава като сензация в ефира, обещавайки да изненада зрителите с мощ, стил и напълно нов прочит на емблематичната песен.

          Юбилейното издание на „Вечните песни на България“ е телевизионен празник, който отдава почит на човек и артист, оставил трайна следа в българската музика. 23 ноември, 20:00 ч., Евроком — едно предаване, което няма да бъде забравено.

