Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, отбеляза, че вътрешното единство е ключово за способността на Украйна да издържи войната и да избегне стратегическо поражение. Той отбеляза, че без него дори трилиони долари и всички оръжия на света не биха помогнали на Киев да постигне успех.

В интервю за „24 канал“ Буданов отбеляза, че общественото единство е изиграло ключова роля в първите месеци на пълномащабното нахлуване на Русия. Тогава хората са се стичали масово да защитават страната, без да е необходима допълнителна мобилизация, тъй като са разбирали мащаба на заплахата.

„Единството е единственият начин да оцелеем. Ако единството е нарушено, всичко става невъзможно. Нека си спомним началото на 2022 г. Защо тогава нямаше проблеми с мобилизацията? Хората се явиха доброволно. Царяха единство и взаимно разбирателство. Същото може да се каже и за 2014 г.“, отбеляза той.

Буданов отбеляза, че е анализирал историята на Украйна от времето на Богдан Хмелницки и е осъзнал, че външните врагове никога не са били в състояние да победят напълно украинците, а пораженията са настъпвали само когато страната е губила вътрешното си единство.

„Някои битки бяха загубени. Имаше и значителни победи. Винаги обаче губихме поради вътрешни раздори. Никога не е имало външен враг, който да ни победи директно. И всеки път се самоунищожавахме“, казва началникът на ГУР.

Според него настоящите корупционни скандали, прекъсванията на електрозахранването и умората от войната създават условия за нови вътрешни кризи. Буданов подчерта, че държавата трябва да реагира на престъпленията и нарушенията на закона, особено по време на война.

„Кое е най-важното? Да се ​​запази единството на страната. Затова трябва да помним, че имаме демократична, правова държава. Престъпленията трябва да бъдат наказвани. Не можем да си затваряме очите за тях“, подчерта ръководителят на ГУР.

Той предупреди, че неконтролираната ескалация на вътрешни конфликти може да доведе до катастрофални последици.

„Ако позволим ситуацията да достигне социална експлозия, никой няма да има полза. Никой дори няма да се интересува от война. Защото Украйна просто ще престане да съществува“, отбеляза Буданов.

Същевременно той е убеден, че като запази единството, държавата ще може да преодолее всички външни и вътрешни предизвикателства.

„Ако няма единство, дори да ни дадат трилиони долари, всички оръжия… това няма да помогне. Без единство всичко ще бъде загубено. И всички тези човешки жертви ще бъдат напразни. Ако има единство, ще преодолеем всичко“, заключи Буданов.