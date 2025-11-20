НА ЖИВО
          Кметът на Рио де Жанейро: Фридрих Мерц е „син на Хитлер, вагабонтин, нацист“

          Едуардо Паес
          Едуардо Паес
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Кметът на Рио де Жанейро нарече германския канцлер Фридрих Мерц „син на Хитлер“, „вагабонтин“ и „нацист“ заради забележките на германския канцлер за Бразилия и град Белен, съобщава BILD.

          Връщайки се в Германия от Световната конференция за климата в Белен, Мерц заяви:

          „Живеем в една от най-красивите страни в света. Попитах няколко журналисти, които бяха с мен в Бразилия миналата седмица: колко от вас биха искали да останат тук? Никой не вдигна ръка. Всички се радваха, че се върнахме в Германия”.

          Бразилският президент Лула да Силва заяви, че канцлерът е трябвало „да отиде в бар в Белен, да танцува и да опита местната кухня“ – тогава „щеше да осъзнае, че Берлин не може да му предложи дори десет процента от качеството, което предлагат щатът Пара и град Белен“.

          А кметът на Рио де Жанейро Едуардо Паес нарече Мерц „син на Хитлер“, „негодник“ и „нацист“. Той скоро изтри публикацията и вместо това написа: „Това беше моят начин да изпусна парата днес. Запазете спокойствие в Министерството на външните работи. Да живее приятелството между Бразилия и Германия“.

          Обикновени бразилци също заляха Instagram профила на Мерц с негативни коментари.

