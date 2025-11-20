Кметът на Рио де Жанейро: Фридрих Мерц е „син на Хитлер, вагабонтин, нацист“

Кметът на Рио де Жанейро нарече германския канцлер Фридрих Мерц „син на Хитлер“, „вагабонтин“ и „нацист“ заради забележките на германския канцлер за Бразилия и град Белен, съобщава BILD.

Връщайки се в Германия от Световната конференция за климата в Белен, Мерц заяви:

„Живеем в една от най-красивите страни в света. Попитах няколко журналисти, които бяха с мен в Бразилия миналата седмица: колко от вас биха искали да останат тук? Никой не вдигна ръка. Всички се радваха, че се върнахме в Германия”.

Бразилският президент Лула да Силва заяви, че канцлерът е трябвало „да отиде в бар в Белен, да танцува и да опита местната кухня“ – тогава „щеше да осъзнае, че Берлин не може да му предложи дори десет процента от качеството, което предлагат щатът Пара и град Белен“.

А кметът на Рио де Жанейро Едуардо Паес нарече Мерц „син на Хитлер“, „негодник“ и „нацист“. Той скоро изтри публикацията и вместо това написа: „Това беше моят начин да изпусна парата днес. Запазете спокойствие в Министерството на външните работи. Да живее приятелството между Бразилия и Германия“.

Обикновени бразилци също заляха Instagram профила на Мерц с негативни коментари.