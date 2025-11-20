НА ЖИВО
          Война

          Командир от „Вълците на Да Винчи“: Руската армия засилва натиска на Александровско направление

          Руски войници на мотори
          Руски войници на мотори
          В продължение на няколко седмици руската армия се опитва да увеличи темпото на настъплението си и да консолидира позициите си на Александровско направление (бившето Новопавловско). Този сектор е една от основните зони на руснаците, където те концентрират силите си, отбеляза Алексей Махрински, заместник-командир на 108-ми батальон „Вълците на Да Винчи“ от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в ефира на Ранок.LIVE.

          Според него влошаващите се метеорологични условия (мъгла и дъжд) и местният релеф улесняват тайните движения на руснаците. Руските войски ежедневно оказват натиск върху украинските позиции.

          Военният отбеляза, че в този район не са забелязвани механизирани колони от руски войски от шест месеца. В същото време те използват мотоциклети и електрически скутери, както и от време на време отделни бойни машини на пехотата.

          Махрински отбеляза, че на Александровско направление руската армия се опитва едновременно да настъпи към Покровск, Днепропетровска област и Запорожие.

          Според последната информация, руските войски са напреднали с приблизително 30 километра в Запорожка област през последните 1,5 месеца.

          ВСУ наскоро се изтеглиха от Равнополе, Новое, Успеновка, Охотниче, Новоуспеновское, Новониколаевка и Нововасиловское.

