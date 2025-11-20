Комисията за контрол над службите изслушва шефа на ДАНС за санкциите срещу активите на „Лукойл“

Парламентарната комисия за контрол над службите ще проведе ключово изслушване на председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – Деньо Денев. Темата е от изключително значение, тъй като свързаните санкции върху активите на „Лукойл“ поставят въпроси за ефекта им върху работата на рафинерията у нас и последиците за горивния пазар.

Денев ще трябва да отговори на въпроси, свързани не само със санкциите, но и с възможни рискове за енергийната сигурност. Сред акцентите на заседанието е и обсъждането на идеята за разширяване на правомощията на особения търговски управител, което би могло да осигури по-голям контрол при управление на ключови активи в условия на санкции или кризи.

Допълнително внимание ще бъде отделено и на състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации – тема, която остава критична в контекста на евентуални пазарни сътресения.