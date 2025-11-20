НА ЖИВО
          Начало България Общество

          Копринка започна подводен ремонт след лятната водна криза

          Снимка: Уикипедия
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          След критичното лято с опасно ниски водни нива и масови екологични щети, язовир „Копринка“ започна мащабен подводен ремонт на основните си съоръжения. Работата е фокусирана върху ключовите изпускатели, които имат двойна роля – да регулират нивото на водата при високи води и да осигуряват естествено оводняване на река Тунджа.

          „В момента се извършва подводен ремонт на решетките на основните изпускатели“, заяви инж. Момчил Ненов, управител на язовирния район.

          Ремонтът се изпълнява от специализирана водолазна група, която работи в условия, затруднени от натрупаната тиня по дъното – неизбежен проблем за 70-годишното съоръжение.

          Лятото язовирът достигна под 20% от общия капацитет, което доведе до тежки екологични последици: масово измиране на риба, неприятни миризми и липса на кислород във водата.

          Сега обаче „Копринка“ показва ясни признаци на възстановяване.

          „В язовира са завирени 44 млн. куб. м вода, а притокът е между 12 и 15 куб. м/сек, което е много добър приток“, посочи инж. Ненов.

          Подобренията имат за цел и да предотвратят евентуални рискове при очакваните пролетни валежи.

          „Няма абсолютно никаква опасност от залпово изпускане на водни количества“, увери той, но подчерта нуждата от почистване на речните корита, тъй като това е извън контрола на управлението на язовира.

          Въпреки възрастта си, „Копринка“ остава стабилно съоръжение с огромен проектен ресурс.

          „След 1240 години езерото ще се запълни с наноси и тогава язовирът ще загуби смисъл“, припомни инж. Ненов.

