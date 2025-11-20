Копринка започна подводен ремонт след лятната водна криза

След критичното лято с опасно ниски водни нива и масови екологични щети, язовир „Копринка“ започна мащабен подводен ремонт на основните си съоръжения. Работата е фокусирана върху ключовите изпускатели, които имат двойна роля – да регулират нивото на водата при високи води и да осигуряват естествено оводняване на река Тунджа.

„В момента се извършва подводен ремонт на решетките на основните изпускатели“, заяви инж. Момчил Ненов, управител на язовирния район.

- Реклама -

Ремонтът се изпълнява от специализирана водолазна група, която работи в условия, затруднени от натрупаната тиня по дъното – неизбежен проблем за 70-годишното съоръжение.

Лятото язовирът достигна под 20% от общия капацитет, което доведе до тежки екологични последици: масово измиране на риба, неприятни миризми и липса на кислород във водата.

Сега обаче „Копринка“ показва ясни признаци на възстановяване.

„В язовира са завирени 44 млн. куб. м вода, а притокът е между 12 и 15 куб. м/сек, което е много добър приток“, посочи инж. Ненов.



Подобренията имат за цел и да предотвратят евентуални рискове при очакваните пролетни валежи.

„Няма абсолютно никаква опасност от залпово изпускане на водни количества“, увери той, но подчерта нуждата от почистване на речните корита, тъй като това е извън контрола на управлението на язовира.



Въпреки възрастта си, „Копринка“ остава стабилно съоръжение с огромен проектен ресурс.