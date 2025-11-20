Копринка започна подводен ремонт след лятната водна криза

След критичното лято с опасно ниски водни нива и масови екологични щети, язовир „Копринка“ започна мащабен подводен ремонт на основните си съоръжения. Работата е фокусирана върху ключовите изпускатели, които имат двойна роля – да регулират нивото на водата при високи води и да осигуряват естествено оводняване на река Тунджа.
Ремонтът се изпълнява от специализирана водолазна група, която работи в условия, затруднени от натрупаната тиня по дъното – неизбежен проблем за 70-годишното съоръжение.
Лятото язовирът достигна под 20% от общия капацитет, което доведе до тежки екологични последици: масово измиране на риба, неприятни миризми и липса на кислород във водата.
Сега обаче „Копринка“ показва ясни признаци на възстановяване.
Подобренията имат за цел и да предотвратят евентуални рискове при очакваните пролетни валежи.
Въпреки възрастта си, „Копринка“ остава стабилно съоръжение с огромен проектен ресурс.
