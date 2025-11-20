НА ЖИВО
      четвъртък, 20.11.25
          Политика

          Костадинов алармира: Отново нарушиха Конституцията в парламента!

          Никола Павлов
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остра критика към ръководството на Народното събрание в публикация във „Фейсбук“, след като Конституционният съд реши, че председателят на парламента няма право да тълкува или блокира предложенията на президента за национален референдум.

          „Конституционният съд се произнесе, че председателят на Народното събрание няма право да тълкува предложенията на президента за референдум. Вчера обаче, когато внесохме предложението на президента за референдум, председателстващият Костадин Ангелов директно заяви, че няма да го подложи на гласуване“, пише Костадинов.

          Нов сблъсък след решението на КС

          Лидерът на „Възраждане“ обвинява Ангелов в повторение на действията на предишното ръководство начело с Наталия Киселова, която КС посочи за нарушител на Конституцията.

          „Възраждане“: Има само едно решение за спасяване на демокрацията! „Възраждане“: Има само едно решение за спасяване на демокрацията!

          „Направи отново това, което стори и Киселова. За Киселова последствия няма. Очевидно и за Ангелов няма да има“.

          Костадинов твърди още, че на председателски съвет Ангелов заявил, че президентското предложение било върнато на Румен Радев, докато всъщност документът е стоял в деловодството на парламента.

          Обвинения в политическа наглост

          „Управляват ни безкрайно нагли престъпници“, заявява Костадинов и добавя, че според него „скоро ще бъдат съдени“.

          Той призовава президентът Румен Радев отново да внесе предложението си за референдум относно въвеждането на еврото, тъй като по думите му нарушенията около процеса вече са преминали всякакви граници.

          След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума

          „Насилствено ни вкарват в еврозоната“

          В публикацията си Костадинов твърди, че:

          „Престъпленията, закононарушенията и фалшификациите покрай насилственото ни вкарване в еврозоната станаха толкова много, че скоро ще костват самото съществуване на пирамидата, наречена евро“.

          

