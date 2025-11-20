Костадинов алармира: Отново нарушиха Конституцията в парламента!

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остра критика към ръководството на Народното събрание в публикация във „Фейсбук“, след като Конституционният съд реши, че председателят на парламента няма право да тълкува или блокира предложенията на президента за национален референдум.

„Конституционният съд се произнесе, че председателят на Народното събрание няма право да тълкува предложенията на президента за референдум. Вчера обаче, когато внесохме предложението на президента за референдум, председателстващият Костадин Ангелов директно заяви, че няма да го подложи на гласуване“, пише Костадинов. - Реклама -

Нов сблъсък след решението на КС

Лидерът на „Възраждане“ обвинява Ангелов в повторение на действията на предишното ръководство начело с Наталия Киселова, която КС посочи за нарушител на Конституцията.

„Направи отново това, което стори и Киселова. За Киселова последствия няма. Очевидно и за Ангелов няма да има“.

Костадинов твърди още, че на председателски съвет Ангелов заявил, че президентското предложение било върнато на Румен Радев, докато всъщност документът е стоял в деловодството на парламента.

Обвинения в политическа наглост

„Управляват ни безкрайно нагли престъпници“, заявява Костадинов и добавя, че според него „скоро ще бъдат съдени“.

Той призовава президентът Румен Радев отново да внесе предложението си за референдум относно въвеждането на еврото, тъй като по думите му нарушенията около процеса вече са преминали всякакви граници.

„Насилствено ни вкарват в еврозоната“

В публикацията си Костадинов твърди, че: