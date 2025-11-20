Кражба в Божия дом: 38-годишна жена заловена

38-годишна жена е задържана за кражба на пари от храм в Русе, съобщиха от полицията. Случаят е разкрит, след като на 19 ноември е извършена проверка по сигнал, разпространен в социалните мрежи, придружен със снимки от видеонаблюдението.

Кражбата е извършена ден по-рано — 18 ноември — когато жената е взела 190 лева от касата на църковния храм. Сумата е установена като липсваща от представител на настоятелството.

Самоличността на извършителката е бързо установена, а материалите по случая вече се подготвят за предаване на прокуратурата.