      четвъртък, 20.11.25
          Кремъл спасява бъдещето… докато настоящето гори

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Докато боевете в Украйна продължават, а западните държави предупреждават за изтощение и политическа умора, в Москва се оформя нова линия на публично послание: Русия не просто воюва, а мисли за „скок в бъдещето“, сравним с атомния проект от времето на Втората световна война. Тонът е категоричен — „Западът е в истерия, Украйна – в корупционни схеми, а ние гледаме напред“.

          Това политическо послание, което Кремъл усилено повтаря през последните месеци, цели да закрепи образа на Русия като държава, която не се бори за оцеляване, а за лидерска позиция в една от най-прогресивните технологични сфери — изкуствения интелект.

          Посланието е изградено върху контраст: докато според Москва Западът се занимава с кризи и вътрешни разногласия, а Украйна се пропуква от корупция и изтощение, Русия вече се стреми да бъде „сред световните лидери“.

          Акцентът върху ИИ се представя като проект от национално значение. Сравнението с легендарната съветска атомна програма не е случайно — то напомня на обществото за период, в който СССР постигна технологичен пробив въпреки войната и разрухата. Днес Кремъл използва този исторически паралел, за да внуши, че и в условията на война страната му може да осъществи голям научен напредък.

          Друг ключов мотив в официалното говорене е „суверенният път“, който според Русия я отличава от западните технологични компании. Посланието е, че Москва няма да копира чужди модели, а ще създаде свои — независими от американските корпорации и западните регулации. Това се вписва в по-широкия политически курс към технологична независимост и изолация от западната инфраструктура – от софтуера до микрочиповете.

          В същото време обаче експерти напомнят, че амбицията за собствен ИИ на световно ниво се сблъсква с реални ограничения: недостиг на високотехнологични компоненти заради санкциите, ограничен достъп до модерни чипове и изтичане на мозъци от страната през последните години. Именно затова критиците определят тези заявления повече като политически разказ, отколкото като постижима стратегия в краткосрочен план.

          Въпреки това Кремъл ясно оформя нов идеологически фронт: докато войната продължава, Русия иска да се представи пред гражданите си не като изолирана и отслабена, а като държава, която „гради бъдещето“ и претендира за място сред технологичните сили на XXI век.

          Така новият разказ за „руския суверенен изкуствен интелект“ се превръща не просто в технологична тема, а в политически инструмент — обещание за сила, устойчивост и технологичен просперитет в момент, когато реалността на фронта остава напрегната и несигурна.

