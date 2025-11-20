НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Купа Дейвис: Испания е на полуфинал

          Опонент на „Ла Фурия“ в битката за място в заключителната серия ще бъде Германия или Аржентина

          Снимка: БГНЕС
          Испания се класира за полуфиналите в тазгодишното издание на Купа Дейвис. Отборът, воден от Давид Ферер, стигна до тази фазаза пръв път от 6 години насам, след като надделя над тима на Чехия с 2-1 успеха. 

          За испанците това бе втори пореден обрат в турнира, след като в квалификациите през септември наваксаха пасив от 0-2 срещу Дания.

          Опонент на „Ла Фурия“ в битката за място на финала ще бъде Германия или Аржентина.

          В първия мач за деня Якуб Меншик даде преднина на чешкия тим след победа над Пабло Кареньо Буста с със 7-5, 6-4. Испанецът проби в седмия гейм на първия сет, но не успя да задържи инициативата и допусна обрат. Във втората част Меншик беше безупречен на сервис и не позволи на опонента си да стигне до нито една точка за пробив, като в същото време затвори мача с брейк.

          Впоследствие обаче Жауме Мунар остави Испания в играта, надделявайки над Иржи Лехечка с 6-3, 6-4. Световният №36 не инкасира нито един пробив и напълно заслужено стигна до първата си победа за Купа Дейвис.

          В решаващия мач на двойки Марсел Гранойерс и Педро Мартинес спечелиха срещу Томаш Махач и Якуб Меншик със 7-6(8), 7-6(8) и върнаха отбора си на полуфиналите за първи път от 2019 г., когато спечели шестата си титла. 

          И двата сета се развиха по сходен сценарий, като и в двата чешката двойка имаше сетболи в тайбрека – три в първия и два във втория, но и в двата испанците показаха много здрави нерви и успяха да ги обърнат.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

