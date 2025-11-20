НА ЖИВО
          Липсата на Синер и Музети не попречи на Италия да се справи с Австрия

          На полуфиналите Адзурите ще се изправят срещу Белгия

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Италия ще се изправи срещу Белгия в полуфиналите на тазгодишното издание на отборния тенис-турнир за мъже „Купа Дейвис“.

          Шампионите от последните две издания, които са без топ играчите си Яник Синер и Лоренцо Музети, се справиха категорично с Австрия след две победи на сингъл в Болоня.

          Те бяха постигнати от Матео Беретини и Флавио Коболи, които надвиха съответно Юрий Родионов и Филип Мисолич. Тези два успеха обезсмислиха евентуален двубой на двойки, който щеше да противопостави Симоне Болели/Андреа Вавасори и Александър Ерлер/Лукас Мидлер.

          Днес ще стане ясен и другият 1/2-финал. Аржентина се изправя срещу Германия, а Испания без световния номер 1 Карлос Алкарас излиза за битка с Чехия. 

