Липсата на Синер и Музети не попречи на Италия да се справи с Австрия

Италия ще се изправи срещу Белгия в полуфиналите на тазгодишното издание на отборния тенис-турнир за мъже „Купа Дейвис“.

Шампионите от последните две издания, които са без топ играчите си Яник Синер и Лоренцо Музети, се справиха категорично с Австрия след две победи на сингъл в Болоня.

Те бяха постигнати от Матео Беретини и Флавио Коболи, които надвиха съответно Юрий Родионов и Филип Мисолич. Тези два успеха обезсмислиха евентуален двубой на двойки, който щеше да противопостави Симоне Болели/Андреа Вавасори и Александър Ерлер/Лукас Мидлер.

Днес ще стане ясен и другият 1/2-финал. Аржентина се изправя срещу Германия, а Испания без световния номер 1 Карлос Алкарас излиза за битка с Чехия.