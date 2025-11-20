НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Лулчева: Още днес може да преместят Коцев във Варна, а до края на седмицата да гледат мярката за неотклонение

          0
          0
          адв. Ина Лулчева / Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Варненският окръжен съд може още днес да стартира процедура по преместването на задържания кмет Благомир Коцев от столичния арест във Варна, след като Върховният касационен съд определи, че делото е подсъдно именно там. Това заяви пред „Нова нюз“ адвокат Ина Лулчева.

          - Реклама -

          До края на седмицата – заседание за мярката за неотклонение

          По думите ѝ разпределението на делото „става с натискането на един бутон“ и не би трябвало да се бави.

          „До края на седмицата трябва да се гледа мярката му за неотклонение“, заяви Лулчева.

          Тя е категорична, че Коцев трябва да бъде освободен незабавно – най-много с подписка, защото няма законово основание нито за задържане, нито за домашен арест.

          „Страшното е, че задържането е постигнато с нарушение на закона“

          „Не е страшно, че е бил в ареста и в затвора. Страшното е, че това е постигнато с нарушение на закона“, коментира защитничката.

          Според нея целта на делото очевидно не е установяване на обективната истина.

          ВКС РЕШИ: Ето къде ще се гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС РЕШИ: Ето къде ще се гледа делото срещу Благомир Коцев

          Обвинение, изградено върху „4 свидетели и над 40 празни тома“

          Адвокат Лулчева подчерта, че:

          • над 40 тома по делото били празни;
          • обвинението се базира единствено на четирима свидетели;
          • единият свидетел е служителка в общината, която просто отказала да изпълни разпореждане на кмета, без да има данни за искане на пари;
          • нито един от останалите трима свидетели не твърди, че Коцев им е искал подкуп.

          „Парите са били искани от други лица, които са се представяли от негово име“, посочи тя.

          Сравнение със случая „суджук“

          Лулчева направи аналогия с известния случай със „суджука“, в който подкуп е бил искан „за Бойко Борисов“, но на Борисов обвинение не беше повдигнато.

          „Случаят е аналогичен. Само че тук прокуратурата действа избирателно“, коментира адвокатката.

          Варненският окръжен съд може още днес да стартира процедура по преместването на задържания кмет Благомир Коцев от столичния арест във Варна, след като Върховният касационен съд определи, че делото е подсъдно именно там. Това заяви пред „Нова нюз“ адвокат Ина Лулчева.

          - Реклама -

          До края на седмицата – заседание за мярката за неотклонение

          По думите ѝ разпределението на делото „става с натискането на един бутон“ и не би трябвало да се бави.

          „До края на седмицата трябва да се гледа мярката му за неотклонение“, заяви Лулчева.

          Тя е категорична, че Коцев трябва да бъде освободен незабавно – най-много с подписка, защото няма законово основание нито за задържане, нито за домашен арест.

          „Страшното е, че задържането е постигнато с нарушение на закона“

          „Не е страшно, че е бил в ареста и в затвора. Страшното е, че това е постигнато с нарушение на закона“, коментира защитничката.

          Според нея целта на делото очевидно не е установяване на обективната истина.

          ВКС РЕШИ: Ето къде ще се гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС РЕШИ: Ето къде ще се гледа делото срещу Благомир Коцев

          Обвинение, изградено върху „4 свидетели и над 40 празни тома“

          Адвокат Лулчева подчерта, че:

          • над 40 тома по делото били празни;
          • обвинението се базира единствено на четирима свидетели;
          • единият свидетел е служителка в общината, която просто отказала да изпълни разпореждане на кмета, без да има данни за искане на пари;
          • нито един от останалите трима свидетели не твърди, че Коцев им е искал подкуп.

          „Парите са били искани от други лица, които са се представяли от негово име“, посочи тя.

          Сравнение със случая „суджук“

          Лулчева направи аналогия с известния случай със „суджука“, в който подкуп е бил искан „за Бойко Борисов“, но на Борисов обвинение не беше повдигнато.

          „Случаят е аналогичен. Само че тук прокуратурата действа избирателно“, коментира адвокатката.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Американска делегация на посещение в Киев: Зеленски обсъди с военни лидери ролята на САЩ в края на войната

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент Володимир Зеленски проведе среща в Киев с представители на американската армия.
          Политика

          Костадинов алармира: Отново нарушиха Конституцията в парламента!

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остра критика към ръководството на Народното събрание в публикация във „Фейсбук“, след като Конституционният съд реши, че председателят...
          Политика

          „Възраждане“: Има само едно решение за спасяване на демокрацията!

          Никола Павлов -
          Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация – това заяви заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров в декларация от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions