Лулчева: Още днес може да преместят Коцев във Варна, а до края на седмицата да гледат мярката за неотклонение

Варненският окръжен съд може още днес да стартира процедура по преместването на задържания кмет Благомир Коцев от столичния арест във Варна, след като Върховният касационен съд определи, че делото е подсъдно именно там. Това заяви пред „Нова нюз“ адвокат Ина Лулчева.

- Реклама -

До края на седмицата – заседание за мярката за неотклонение

По думите ѝ разпределението на делото „става с натискането на един бутон“ и не би трябвало да се бави.

„До края на седмицата трябва да се гледа мярката му за неотклонение“, заяви Лулчева.

Тя е категорична, че Коцев трябва да бъде освободен незабавно – най-много с подписка, защото няма законово основание нито за задържане, нито за домашен арест.

„Страшното е, че задържането е постигнато с нарушение на закона“

„Не е страшно, че е бил в ареста и в затвора. Страшното е, че това е постигнато с нарушение на закона“, коментира защитничката.

Според нея целта на делото очевидно не е установяване на обективната истина.

Обвинение, изградено върху „4 свидетели и над 40 празни тома“

Адвокат Лулчева подчерта, че:

над 40 тома по делото били празни ;

; обвинението се базира единствено на четирима свидетели ;

; единият свидетел е служителка в общината, която просто отказала да изпълни разпореждане на кмета, без да има данни за искане на пари;

нито един от останалите трима свидетели не твърди, че Коцев им е искал подкуп.

„Парите са били искани от други лица, които са се представяли от негово име“, посочи тя.

Сравнение със случая „суджук“

Лулчева направи аналогия с известния случай със „суджука“, в който подкуп е бил искан „за Бойко Борисов“, но на Борисов обвинение не беше повдигнато.