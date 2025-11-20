Марко Рубио: Мирният план за Украйна трябва да сложи край на „сложна и смъртоносна война“, трябват „сериозни и реалистични идеи“

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира американския мирен план за войната в Украйна, заявявайки, че САЩ разработват предложения, които отчитат позициите на двете страни, предава УНИАН.

В профила си в социалните мрежи той написа, че прекратяването на „сложна и смъртоносна война“ като тази в Украйна изисква обмен на „сериозни и реалистични идеи“.

„И за да се постигне траен мир, двете страни трябва да направят трудни, но необходими отстъпки“, подчерта Рубио.

Той добави, че САЩ продължават да разработват списък с възможни идеи за прекратяване на войната, базиран на предложения от двете страни.

„Мирен план“ на САЩ – основните точки

Според съобщения в медиите, Доналд Тръмп вече е одобрил 28-точков план за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Според съобщения в медиите се очаква украинската армия да се изтегли от целия Донбас, а числеността и бойната готовност на украинските въоръжени сили ще бъдат намалени. Планът на Тръмп задължава и руските войски да върнат част от териториите, които са завзели в Запорожка и Херсонска област.

Журналистите отбелязват, че планът е разработен от специалния представител на Тръмп Стив Уиткоф, вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и зетя на президента Джаред Кушнер.