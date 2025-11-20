НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Марко Рубио: Мирният план за Украйна трябва да сложи край на „сложна и смъртоносна война“, трябват „сериозни и реалистични идеи“

          0
          16
          Марко Рубио
          Марко Рубио
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира американския мирен план за войната в Украйна, заявявайки, че САЩ разработват предложения, които отчитат позициите на двете страни, предава УНИАН.

          - Реклама -

          В профила си в социалните мрежи той написа, че прекратяването на „сложна и смъртоносна война“ като тази в Украйна изисква обмен на „сериозни и реалистични идеи“.

          „И за да се постигне траен мир, двете страни трябва да направят трудни, но необходими отстъпки“, подчерта Рубио.

          Той добави, че САЩ продължават да разработват списък с възможни идеи за прекратяване на войната, базиран на предложения от двете страни.

          „Мирен план“ на САЩ – основните точки

          Според съобщения в медиите, Доналд Тръмп вече е одобрил 28-точков план за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

          Според съобщения в медиите се очаква украинската армия да се изтегли от целия Донбас, а числеността и бойната готовност на украинските въоръжени сили ще бъдат намалени. Планът на Тръмп задължава и руските войски да върнат част от териториите, които са завзели в Запорожка и Херсонска област.

          Журналистите отбелязват, че планът е разработен от специалния представител на Тръмп Стив Уиткоф, вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и зетя на президента Джаред Кушнер.

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира американския мирен план за войната в Украйна, заявявайки, че САЩ разработват предложения, които отчитат позициите на двете страни, предава УНИАН.

          - Реклама -

          В профила си в социалните мрежи той написа, че прекратяването на „сложна и смъртоносна война“ като тази в Украйна изисква обмен на „сериозни и реалистични идеи“.

          „И за да се постигне траен мир, двете страни трябва да направят трудни, но необходими отстъпки“, подчерта Рубио.

          Той добави, че САЩ продължават да разработват списък с възможни идеи за прекратяване на войната, базиран на предложения от двете страни.

          „Мирен план“ на САЩ – основните точки

          Според съобщения в медиите, Доналд Тръмп вече е одобрил 28-точков план за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

          Според съобщения в медиите се очаква украинската армия да се изтегли от целия Донбас, а числеността и бойната готовност на украинските въоръжени сили ще бъдат намалени. Планът на Тръмп задължава и руските войски да върнат част от териториите, които са завзели в Запорожка и Херсонска област.

          Журналистите отбелязват, че планът е разработен от специалния представител на Тръмп Стив Уиткоф, вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и зетя на президента Джаред Кушнер.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Столичната община представя новите чешки мотриси за метрото

          Дамяна Караджова -
          Първите нови мотриси за софийското метро ще бъдат официално представени днес, като Столичната община ще покаже чешките влакове
          Крими

          Делото срещу бившата полицайка Симона Радева навлиза във финална фаза

          Дамяна Караджова -
          Съдебният процес срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната си права, като съвсем скоро се очакват пледоариите.
          Война

          Фридрих Мерц: Украйна ще получи ракети с голям обсег

          Иван Христов -
          Украйна ще получи ракети с голям обсег. Германският канцлер Фридрих Мерц направи това съобщение на пресконференция с шведския премиер Улф Кристерсон в Берлин. „В продължение...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions