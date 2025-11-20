Мирният план на Тръмп предвижда териториални отстъпки към Русия, отказ на Украйна от миротворци и влизане в НАТО

Мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна предвижда Киев да направи значителни териториални отстъпки на Русия и да се откаже от исканията за мироопазващи сили и членство в НАТО, съобщава The Wall Street Journal.

Според източници на изданието, САЩ се опитват да използват същия подход, който използваха за постигане на прекратяване на огъня в Газа: да разработят многоточков план и след това да настояват враждуващите страни да го приемат.

„Според европейски представител обаче този план вероятно ще срещне силна съпротива в Киев и европейските правителства“, се отбелязва статията.

„Мирен план“ – Нови подробности

Според източници на изданието планът предвижда Украйна да предаде целия Донбас на Русия, включително териториите, които в момента се контролират от Киев:

„Украйна ще трябва да се съгласи да се откаже от членството си в Организацията на Северноатлантическия договор за поне няколко години. Киев няма да има право да разполага международни мироопазващи сили на своя територия. В замяна, според представители, Москва ще се ангажира да не атакува Украйна или други европейски страни и ще закрепи това обещание в законодателно“.

Според представител на администрацията, Тръмп не вижда целта си да върне териториите, вече завзети от Русия, на Украйна. Вместо това, той търси споразумение, което ще сложи край на бойните действия.

Поддръжниците на предложението на САЩ твърдят, че руската офанзива на бойното поле и корупционният скандал, в който са замесени сътрудниците на Зеленски, ще увеличат натиска върху Киев да постигне сделка.

„Това предположение обаче беше оспорено от един западен служител, който заяви, че Зеленски сега има още по-малко място за маневриране поради разследването за корупция и че изоставянето на основните позиции за сигурност на страната му само ще подкопае допълнително позицията му във вътрешнополитически план“, пише WSJ.