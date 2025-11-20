НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Мирният план на Тръмп предвижда териториални отстъпки към Русия, отказ на Украйна от миротворци и влизане в НАТО

          0
          20
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна предвижда Киев да направи значителни териториални отстъпки на Русия и да се откаже от исканията за мироопазващи сили и членство в НАТО, съобщава The Wall Street Journal.

          - Реклама -

          Според източници на изданието, САЩ се опитват да използват същия подход, който използваха за постигане на прекратяване на огъня в Газа: да разработят многоточков план и след това да настояват враждуващите страни да го приемат.

          „Според европейски представител обаче този план вероятно ще срещне силна съпротива в Киев и европейските правителства“, се отбелязва статията.

          „Мирен план“ – Нови подробности

          Според източници на изданието планът предвижда Украйна да предаде целия Донбас на Русия, включително териториите, които в момента се контролират от Киев:

          „Украйна ще трябва да се съгласи да се откаже от членството си в Организацията на Северноатлантическия договор за поне няколко години. Киев няма да има право да разполага международни мироопазващи сили на своя територия. В замяна, според представители, Москва ще се ангажира да не атакува Украйна или други европейски страни и ще закрепи това обещание в законодателно“.

          Според представител на администрацията, Тръмп не вижда целта си да върне териториите, вече завзети от Русия, на Украйна. Вместо това, той търси споразумение, което ще сложи край на бойните действия.

          Поддръжниците на предложението на САЩ твърдят, че руската офанзива на бойното поле и корупционният скандал, в който са замесени сътрудниците на Зеленски, ще увеличат натиска върху Киев да постигне сделка.

          „Това предположение обаче беше оспорено от един западен служител, който заяви, че Зеленски сега има още по-малко място за маневриране поради разследването за корупция и че изоставянето на основните позиции за сигурност на страната му само ще подкопае допълнително позицията му във вътрешнополитически план“, пише WSJ.

          Мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна предвижда Киев да направи значителни териториални отстъпки на Русия и да се откаже от исканията за мироопазващи сили и членство в НАТО, съобщава The Wall Street Journal.

          - Реклама -

          Според източници на изданието, САЩ се опитват да използват същия подход, който използваха за постигане на прекратяване на огъня в Газа: да разработят многоточков план и след това да настояват враждуващите страни да го приемат.

          „Според европейски представител обаче този план вероятно ще срещне силна съпротива в Киев и европейските правителства“, се отбелязва статията.

          „Мирен план“ – Нови подробности

          Според източници на изданието планът предвижда Украйна да предаде целия Донбас на Русия, включително териториите, които в момента се контролират от Киев:

          „Украйна ще трябва да се съгласи да се откаже от членството си в Организацията на Северноатлантическия договор за поне няколко години. Киев няма да има право да разполага международни мироопазващи сили на своя територия. В замяна, според представители, Москва ще се ангажира да не атакува Украйна или други европейски страни и ще закрепи това обещание в законодателно“.

          Според представител на администрацията, Тръмп не вижда целта си да върне териториите, вече завзети от Русия, на Украйна. Вместо това, той търси споразумение, което ще сложи край на бойните действия.

          Поддръжниците на предложението на САЩ твърдят, че руската офанзива на бойното поле и корупционният скандал, в който са замесени сътрудниците на Зеленски, ще увеличат натиска върху Киев да постигне сделка.

          „Това предположение обаче беше оспорено от един западен служител, който заяви, че Зеленски сега има още по-малко място за маневриране поради разследването за корупция и че изоставянето на основните позиции за сигурност на страната му само ще подкопае допълнително позицията му във вътрешнополитически план“, пише WSJ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Трима загинали при нови удари в Газа

          Георги Петров -
          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи за трима загинали и 15 ранени при поредица от нови израелски въздушни удари през нощта. По данни...
          Война

          DeepState: Украинско подразделение попадна в засада в Северск

          Иван Христов -
          В северната Донецка област, в град Северск, украинско подразделение е попаднало в руска засада, съобщи Роман Погорели, съосновател и анализатор на украинския информационен ресурс...
          Война

          Сергей Лавров: Мерц води Германия към нова катастрофа, Финландия беше от най-верните съюници на Хитлер

          Иван Христов -
          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров направи остро изявление по повод коментари на германския канцлер Фридрих Мерц и президента на Финландия Александър...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions