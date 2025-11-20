MISTER SOFIA – Най-очакваният мъжки конкурс за 2025. Зад кадър: Ексклузивни кадри от фотосесията

На 22 ноември от 20:00 ч. по телевизия Евроком „Вечните песни на България“ представят специално модно издание, което отвежда зрителите зад кулисите на най-очаквания мъжки конкурс на годината – Mister Sofia 2025.

За първи път в ефир ще бъдат показани ексклузивни кадри от професионалната фотосесия – моменти, които остават скрити от голямата публика: първите пози пред камерата, истинските реакции, амбицията, напрежението и неподправената увереност на претендентите само дни преди финала на 27 ноември.

Зрителите ще видят момчетата в неформална атмосфера – като личности със своите мечти, характер и стил. В студиото специален коментар прави Джулиана Гани, която споделя мнението си за подготовката и визиите на участниците и разкрива какво според нея прави един мъж достоен за титлата.

Едно издание, което показва Mister Sofia 2025 така, както никога не е показван – отблизо, честно и без филтър.