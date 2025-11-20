НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          МОН обсъжда ограничения за децата в социалните мрежи

          0
          7
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Много държави вече разглеждат различни мерки за ограничаване на социалните мрежи при децата, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването на националната кръгла маса „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.

          - Реклама -

          Той подчерта, че дискусията е инициирана от МОН и се организира съвместно с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика в парламента.

          Депутати искат стипендиите за ученици да преминат в евро Депутати искат стипендиите за ученици да преминат в евро

          Целта на форума е да се проведе открит и експертен обществен дебат за това как социалните мрежи влияят върху децата и учениците – върху техните навици, общуване, обучение и дигитална безопасност – както и да се обсъдят възможни регулаторни подходи.

          Министър Вълчев посочи, че според различни проучвания децата прекарват средно около час и половина в социалните мрежи, което ги превръща в значима част от ежедневието им. Той отново акцентира, че множество социални платформи съдържат умишлено заложени пристрастяващи механизми, доказани чрез научни анализи.

          „Ако знаем, че нещо вреди на децата, ние като родители сме длъжни да реагираме и да говорим по темата. Убеден съм, че ще постигнем положителен резултат“,

          заяви министърът.
          Правителството отпуска над 90 млн. лв. за промени в образованието Правителството отпуска над 90 млн. лв. за промени в образованието

          Министърът на електронното управление Валентин Мундров също коментира ефекта на социалните мрежи, отбелязвайки, че все повече непълнолетни прекарват часове пред екрани, което води до затруднения в общуването с близки и връстници.

          На дискусията присъстваха народни представители, заместник-министрите на образованието д-р Емилия Лазарова, Наталия Михалевска и Петър Николов, началникът на РУО – София-град д-р Елеонора Лилова, ръководители на работодателските организации в образованието Диян Стаматов и Асен Александров, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, както и представители на институции, неправителствени организации, преподаватели и учени.

          Много държави вече разглеждат различни мерки за ограничаване на социалните мрежи при децата, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването на националната кръгла маса „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.

          - Реклама -

          Той подчерта, че дискусията е инициирана от МОН и се организира съвместно с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика в парламента.

          Депутати искат стипендиите за ученици да преминат в евро Депутати искат стипендиите за ученици да преминат в евро

          Целта на форума е да се проведе открит и експертен обществен дебат за това как социалните мрежи влияят върху децата и учениците – върху техните навици, общуване, обучение и дигитална безопасност – както и да се обсъдят възможни регулаторни подходи.

          Министър Вълчев посочи, че според различни проучвания децата прекарват средно около час и половина в социалните мрежи, което ги превръща в значима част от ежедневието им. Той отново акцентира, че множество социални платформи съдържат умишлено заложени пристрастяващи механизми, доказани чрез научни анализи.

          „Ако знаем, че нещо вреди на децата, ние като родители сме длъжни да реагираме и да говорим по темата. Убеден съм, че ще постигнем положителен резултат“,

          заяви министърът.
          Правителството отпуска над 90 млн. лв. за промени в образованието Правителството отпуска над 90 млн. лв. за промени в образованието

          Министърът на електронното управление Валентин Мундров също коментира ефекта на социалните мрежи, отбелязвайки, че все повече непълнолетни прекарват часове пред екрани, което води до затруднения в общуването с близки и връстници.

          На дискусията присъстваха народни представители, заместник-министрите на образованието д-р Емилия Лазарова, Наталия Михалевска и Петър Николов, началникът на РУО – София-град д-р Елеонора Лилова, ръководители на работодателските организации в образованието Диян Стаматов и Асен Александров, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, както и представители на институции, неправителствени организации, преподаватели и учени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Заради референдума: Ангелов и Недялков подадоха сигнал до главния прокурор срещу Киселова (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Недялко Недялков и Страхил Ангелов са подали сигнал до главния прокурор с искане да бъде поискан депутатският имунитет на Наталия Киселова и да започне...
          Политика

          Европа спира американския мир: „Това е капитулация, не сделка“

          Пламена Ганева -
          Европейските външни министри са дали ясен знак в Брюксел, че не подкрепят рамковия мирен план на САЩ за Украйна, който според източници на Reuters...
          Общество

          След ССУ: Бюджетът е преизпълнен, има и други резервни средства

          Никола Павлов -
          536 хиляди пенсионери, чиито пенсии са под линията на бедност, ще получат коледна добавка от 120 лева. Това съобщи Деница Сачева от ПГ на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions