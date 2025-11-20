МОН обсъжда ограничения за децата в социалните мрежи

Много държави вече разглеждат различни мерки за ограничаване на социалните мрежи при децата, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването на националната кръгла маса „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.

Той подчерта, че дискусията е инициирана от МОН и се организира съвместно с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика в парламента.

Целта на форума е да се проведе открит и експертен обществен дебат за това как социалните мрежи влияят върху децата и учениците – върху техните навици, общуване, обучение и дигитална безопасност – както и да се обсъдят възможни регулаторни подходи.

Министър Вълчев посочи, че според различни проучвания децата прекарват средно около час и половина в социалните мрежи, което ги превръща в значима част от ежедневието им. Той отново акцентира, че множество социални платформи съдържат умишлено заложени пристрастяващи механизми, доказани чрез научни анализи.

„Ако знаем, че нещо вреди на децата, ние като родители сме длъжни да реагираме и да говорим по темата. Убеден съм, че ще постигнем положителен резултат“, заяви министърът.

Министърът на електронното управление Валентин Мундров също коментира ефекта на социалните мрежи, отбелязвайки, че все повече непълнолетни прекарват часове пред екрани, което води до затруднения в общуването с близки и връстници.

На дискусията присъстваха народни представители, заместник-министрите на образованието д-р Емилия Лазарова, Наталия Михалевска и Петър Николов, началникът на РУО – София-град д-р Елеонора Лилова, ръководители на работодателските организации в образованието Диян Стаматов и Асен Александров, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, както и представители на институции, неправителствени организации, преподаватели и учени.