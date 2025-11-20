Напрежение около бюджета на НОИ: работодатели бойкотираха два пъти тристранката заради осигурителните параметри

Днес в пленарната зала на парламента влизат за разглеждане на първо четене бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) — документи, които вече породиха сериозно напрежение между бизнеса и институциите.

- Реклама -

Причината: параметрите в план-сметката на НОИ, които провокираха работодателските организации два пъти да откажат участие в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Представителите на бизнеса определиха заложените мерки като „неадекватни“ и отказаха да ги подкрепят.

Според предложенията минималната работна заплата се повишава до 620 евро, а максималният осигурителен праг става 2352 евро. Най-оспорваната точка обаче е увеличаването на пенсионната вноска с два процентни пункта — промяна, която работодателите категорично отхвърлят.

В същото време в бюджета на НЗОК са заложени 260 милиона евро за заплати на специализантите по медицина. Засега обаче остава неясно по какъв механизъм тези средства ще бъдат разпределяни — въпрос, който поражда множество коментари в сектора.

Междувременно регионалната комисия в парламента одобри на първо четене Бюджет 2026, което приближава документа към следващия етап от законодателния процес.