НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Напрежение около бюджета на НОИ: работодатели бойкотираха два пъти тристранката заради осигурителните параметри

          1
          4
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес в пленарната зала на парламента влизат за разглеждане на първо четене бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) — документи, които вече породиха сериозно напрежение между бизнеса и институциите.

          - Реклама -

          Причината: параметрите в план-сметката на НОИ, които провокираха работодателските организации два пъти да откажат участие в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Представителите на бизнеса определиха заложените мерки като „неадекватни“ и отказаха да ги подкрепят.

          Според предложенията минималната работна заплата се повишава до 620 евро, а максималният осигурителен праг става 2352 евро. Най-оспорваната точка обаче е увеличаването на пенсионната вноска с два процентни пункта — промяна, която работодателите категорично отхвърлят.

          Преди внасянето в зала: Комисиите продължават обсъждането на бюджета Преди внасянето в зала: Комисиите продължават обсъждането на бюджета

          В същото време в бюджета на НЗОК са заложени 260 милиона евро за заплати на специализантите по медицина. Засега обаче остава неясно по какъв механизъм тези средства ще бъдат разпределяни — въпрос, който поражда множество коментари в сектора.

          Междувременно регионалната комисия в парламента одобри на първо четене Бюджет 2026, което приближава документа към следващия етап от законодателния процес.

          Днес в пленарната зала на парламента влизат за разглеждане на първо четене бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) — документи, които вече породиха сериозно напрежение между бизнеса и институциите.

          - Реклама -

          Причината: параметрите в план-сметката на НОИ, които провокираха работодателските организации два пъти да откажат участие в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Представителите на бизнеса определиха заложените мерки като „неадекватни“ и отказаха да ги подкрепят.

          Според предложенията минималната работна заплата се повишава до 620 евро, а максималният осигурителен праг става 2352 евро. Най-оспорваната точка обаче е увеличаването на пенсионната вноска с два процентни пункта — промяна, която работодателите категорично отхвърлят.

          Преди внасянето в зала: Комисиите продължават обсъждането на бюджета Преди внасянето в зала: Комисиите продължават обсъждането на бюджета

          В същото време в бюджета на НЗОК са заложени 260 милиона евро за заплати на специализантите по медицина. Засега обаче остава неясно по какъв механизъм тези средства ще бъдат разпределяни — въпрос, който поражда множество коментари в сектора.

          Междувременно регионалната комисия в парламента одобри на първо четене Бюджет 2026, което приближава документа към следващия етап от законодателния процес.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Борисов: Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева

          Десислава Димитрова -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията предлага размерът на коледните надбавки да бъде 120 лева.
          България

          Протест на ресторантьорите срещу промените в паркирането в София

          Десислава Димитрова -
          Ресторантьорският бранш в София излиза на протест след решението на Столичния общински съвет да приеме реформа в зоните за платено паркиране.
          Политика

          ВСС отсъства и бюджетът остана без защита

          Георги Петров -
          Висшият съдебен съвет не изпрати свой представител на заседанието на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси, където беше разгледан бюджетът на съдебната власт...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions