НАСА обяви: НЛО ли е новият междузвезден обект в Слънчевата система? (СНИМКИ)

НАСА разпространи нови изображения на междузвездния обект 3I/ATLAS, който астрономите вече категорично определят като комета, вероятно по-стара от нашата Слънчева система, съобщават световните агенции.

Американската космическа агенция използва случая, за да опростира слуховете, че става дума за „извънземен космически кораб“.

Как беше открита 3I/ATLAS

Кометата е засечена за първи път през юли от мрежата телескопи ATLAS в Чили, след което започва интензивно наблюдение – включително от астрономи в България.

Необичайната ѝ траектория показва, че тя преминава през нашата система, идвайки от неизвестни дълбини на Галактиката.

НАСА: „Това е комета – не извънземен кораб“

Зам.-администраторът на НАСА Амит Кшатрия категорично заяви:

„Този обект е комета. Изглежда и се държи като комета. Всички доказателства сочат, че е комета.“

На брифинг в Мериленд представители на агенцията представиха новите изображения, заснети от:

„Хъбъл“

„Джеймс Уеб“

орбитални апарати около Марс

множество наземни телескопи

По думите на Никола Фокс, кометата е „приятелски гост“ в Слънчевата система.

Безопасно разстояние от Земята

НАСА уточни, че 3I/ATLAS не представлява никаква опасност:

няма да се приближи на по-малко от 275 милиона км от Земята;

от Земята; през октомври е преминала на около 30 милиона км от Марс;

от Марс; вече започва да напуска Слънчевата система.

Третият известен междузвезден посетител

3I/ATLAS е едва третият регистриран междузвезден обект, след:

1I/Оумуамуа (2017) 2I/Борисов (2019)

Учените отбелязват, че съставът на новата комета частично се различава от този на местните комети – очаквано, тъй като тя вероятно произхожда от по-стара планетна система.

Какво показват новите снимки

На публикуваните изображения се вижда:

„размазана“ фигура заради голямото разстояние;

ясно изразена кома – облак от газ и прах;

– облак от газ и прах; прашна опашка, следваща траекторията ѝ.

По оценка на Том Статлър от НАСА, ядрото е с диаметър между няколко хиляди фута и няколко мили, но точният размер остава труден за определяне.

Състав и произход – какво знаем

Според наблюденията:

съдържа много CO₂ , малки количества вода и CO;

, малки количества вода и CO; засечен е цианид – типичен за комети;

– типичен за комети; установени са високи нива на никел, неочаквани, но не и уникални.

Астрономите смятат, че 3I/ATLAS вероятно идва от звездна система, по-стара от нашата, формирана преди повече от 4,5 млрд. години.

НАСА: В търсене на следи от живот – но не тук

Кшатрия подчерта, че НАСА продължава активно да търси доказателства за живот извън Земята, като цитира и последните данни от марсохода Perseverance, открил потенциални признаци за древен микробен живот в марсиански седимент.

Но за 3I/ATLAS учените са категорични: