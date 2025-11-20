НАСА обяви: НЛО ли е новият междузвезден обект в Слънчевата система? (СНИМКИ)

НАСА разпространи нови изображения на междузвездния обект 3I/ATLAS, който астрономите вече категорично определят като комета, вероятно по-стара от нашата Слънчева система, съобщават световните агенции.
Американската космическа агенция използва случая, за да опростира слуховете, че става дума за „извънземен космически кораб“.
Как беше открита 3I/ATLAS
Кометата е засечена за първи път през юли от мрежата телескопи ATLAS в Чили, след което започва интензивно наблюдение – включително от астрономи в България.
Необичайната ѝ траектория показва, че тя преминава през нашата система, идвайки от неизвестни дълбини на Галактиката.
НАСА: „Това е комета – не извънземен кораб“
Зам.-администраторът на НАСА Амит Кшатрия категорично заяви:
На брифинг в Мериленд представители на агенцията представиха новите изображения, заснети от:
- „Хъбъл“
- „Джеймс Уеб“
- орбитални апарати около Марс
- множество наземни телескопи
По думите на Никола Фокс, кометата е „приятелски гост“ в Слънчевата система.
Безопасно разстояние от Земята
НАСА уточни, че 3I/ATLAS не представлява никаква опасност:
- няма да се приближи на по-малко от 275 милиона км от Земята;
- през октомври е преминала на около 30 милиона км от Марс;
- вече започва да напуска Слънчевата система.
Третият известен междузвезден посетител
3I/ATLAS е едва третият регистриран междузвезден обект, след:
- 1I/Оумуамуа (2017)
- 2I/Борисов (2019)
Учените отбелязват, че съставът на новата комета частично се различава от този на местните комети – очаквано, тъй като тя вероятно произхожда от по-стара планетна система.
Какво показват новите снимки
На публикуваните изображения се вижда:
- „размазана“ фигура заради голямото разстояние;
- ясно изразена кома – облак от газ и прах;
- прашна опашка, следваща траекторията ѝ.
По оценка на Том Статлър от НАСА, ядрото е с диаметър между няколко хиляди фута и няколко мили, но точният размер остава труден за определяне.
Състав и произход – какво знаем
Според наблюденията:
- съдържа много CO₂, малки количества вода и CO;
- засечен е цианид – типичен за комети;
- установени са високи нива на никел, неочаквани, но не и уникални.
Астрономите смятат, че 3I/ATLAS вероятно идва от звездна система, по-стара от нашата, формирана преди повече от 4,5 млрд. години.
НАСА: В търсене на следи от живот – но не тук
Кшатрия подчерта, че НАСА продължава активно да търси доказателства за живот извън Земята, като цитира и последните данни от марсохода Perseverance, открил потенциални признаци за древен микробен живот в марсиански седимент.
Но за 3I/ATLAS учените са категорични: