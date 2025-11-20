НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииКосмос

          НАСА обяви: НЛО ли е новият междузвезден обект в Слънчевата система? (СНИМКИ)

          0
          42
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          НАСА разпространи нови изображения на междузвездния обект 3I/ATLAS, който астрономите вече категорично определят като комета, вероятно по-стара от нашата Слънчева система, съобщават световните агенции.
          Американската космическа агенция използва случая, за да опростира слуховете, че става дума за „извънземен космически кораб“.

          - Реклама -

          Как беше открита 3I/ATLAS

          Кометата е засечена за първи път през юли от мрежата телескопи ATLAS в Чили, след което започва интензивно наблюдение – включително от астрономи в България.
          Необичайната ѝ траектория показва, че тя преминава през нашата система, идвайки от неизвестни дълбини на Галактиката.

          НАСА: „Това е комета – не извънземен кораб“

          Зам.-администраторът на НАСА Амит Кшатрия категорично заяви:

          „Този обект е комета. Изглежда и се държи като комета. Всички доказателства сочат, че е комета.“

          На брифинг в Мериленд представители на агенцията представиха новите изображения, заснети от:

          • „Хъбъл“
          • „Джеймс Уеб“
          • орбитални апарати около Марс
          • множество наземни телескопи

          По думите на Никола Фокс, кометата е „приятелски гост“ в Слънчевата система.

          Безопасно разстояние от Земята

          НАСА уточни, че 3I/ATLAS не представлява никаква опасност:

          • няма да се приближи на по-малко от 275 милиона км от Земята;
          • през октомври е преминала на около 30 милиона км от Марс;
          • вече започва да напуска Слънчевата система.

          Третият известен междузвезден посетител

          3I/ATLAS е едва третият регистриран междузвезден обект, след:

          1. 1I/Оумуамуа (2017)
          2. 2I/Борисов (2019)

          Учените отбелязват, че съставът на новата комета частично се различава от този на местните комети – очаквано, тъй като тя вероятно произхожда от по-стара планетна система.

          Обсерваторията в Рожен наблюдава уникален обект в Слънчевата система Обсерваторията в Рожен наблюдава уникален обект в Слънчевата система

          Какво показват новите снимки

          На публикуваните изображения се вижда:

          • „размазана“ фигура заради голямото разстояние;
          • ясно изразена кома – облак от газ и прах;
          • прашна опашка, следваща траекторията ѝ.

          По оценка на Том Статлър от НАСА, ядрото е с диаметър между няколко хиляди фута и няколко мили, но точният размер остава труден за определяне.

          Състав и произход – какво знаем

          Според наблюденията:

          • съдържа много CO₂, малки количества вода и CO;
          • засечен е цианид – типичен за комети;
          • установени са високи нива на никел, неочаквани, но не и уникални.

          Астрономите смятат, че 3I/ATLAS вероятно идва от звездна система, по-стара от нашата, формирана преди повече от 4,5 млрд. години.

          НАСА: В търсене на следи от живот – но не тук

          Кшатрия подчерта, че НАСА продължава активно да търси доказателства за живот извън Земята, като цитира и последните данни от марсохода Perseverance, открил потенциални признаци за древен микробен живот в марсиански седимент.

          Но за 3I/ATLAS учените са категорични:

          „Идеята, че това е извънземен космически кораб, е напълно абсурдна.“

          Стряскащо предупреждение на Хокинг може да се сбъдне скоро Стряскащо предупреждение на Хокинг може да се сбъдне скоро

          НАСА разпространи нови изображения на междузвездния обект 3I/ATLAS, който астрономите вече категорично определят като комета, вероятно по-стара от нашата Слънчева система, съобщават световните агенции.
          Американската космическа агенция използва случая, за да опростира слуховете, че става дума за „извънземен космически кораб“.

          - Реклама -

          Как беше открита 3I/ATLAS

          Кометата е засечена за първи път през юли от мрежата телескопи ATLAS в Чили, след което започва интензивно наблюдение – включително от астрономи в България.
          Необичайната ѝ траектория показва, че тя преминава през нашата система, идвайки от неизвестни дълбини на Галактиката.

          НАСА: „Това е комета – не извънземен кораб“

          Зам.-администраторът на НАСА Амит Кшатрия категорично заяви:

          „Този обект е комета. Изглежда и се държи като комета. Всички доказателства сочат, че е комета.“

          На брифинг в Мериленд представители на агенцията представиха новите изображения, заснети от:

          • „Хъбъл“
          • „Джеймс Уеб“
          • орбитални апарати около Марс
          • множество наземни телескопи

          По думите на Никола Фокс, кометата е „приятелски гост“ в Слънчевата система.

          Безопасно разстояние от Земята

          НАСА уточни, че 3I/ATLAS не представлява никаква опасност:

          • няма да се приближи на по-малко от 275 милиона км от Земята;
          • през октомври е преминала на около 30 милиона км от Марс;
          • вече започва да напуска Слънчевата система.

          Третият известен междузвезден посетител

          3I/ATLAS е едва третият регистриран междузвезден обект, след:

          1. 1I/Оумуамуа (2017)
          2. 2I/Борисов (2019)

          Учените отбелязват, че съставът на новата комета частично се различава от този на местните комети – очаквано, тъй като тя вероятно произхожда от по-стара планетна система.

          Обсерваторията в Рожен наблюдава уникален обект в Слънчевата система Обсерваторията в Рожен наблюдава уникален обект в Слънчевата система

          Какво показват новите снимки

          На публикуваните изображения се вижда:

          • „размазана“ фигура заради голямото разстояние;
          • ясно изразена кома – облак от газ и прах;
          • прашна опашка, следваща траекторията ѝ.

          По оценка на Том Статлър от НАСА, ядрото е с диаметър между няколко хиляди фута и няколко мили, но точният размер остава труден за определяне.

          Състав и произход – какво знаем

          Според наблюденията:

          • съдържа много CO₂, малки количества вода и CO;
          • засечен е цианид – типичен за комети;
          • установени са високи нива на никел, неочаквани, но не и уникални.

          Астрономите смятат, че 3I/ATLAS вероятно идва от звездна система, по-стара от нашата, формирана преди повече от 4,5 млрд. години.

          НАСА: В търсене на следи от живот – но не тук

          Кшатрия подчерта, че НАСА продължава активно да търси доказателства за живот извън Земята, като цитира и последните данни от марсохода Perseverance, открил потенциални признаци за древен микробен живот в марсиански седимент.

          Но за 3I/ATLAS учените са категорични:

          „Идеята, че това е извънземен космически кораб, е напълно абсурдна.“

          Стряскащо предупреждение на Хокинг може да се сбъдне скоро Стряскащо предупреждение на Хокинг може да се сбъдне скоро

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Мода

          Победителките от „Мис Пазарджик 2025“ гостуват във „Вечните песни на България“

          Никола Павлов -
          На 22 ноември от 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите на „Вечните песни на България“ ще се срещнат с най-новите лица на красотата в...
          Мода

          MISTER SOFIA – Най-очакваният мъжки конкурс за 2025. Зад кадър: Ексклузивни кадри от фотосесията

          Никола Павлов -
          На 22 ноември от 20:00 ч. по телевизия Евроком „Вечните песни на България“ представят специално модно издание, което отвежда зрителите зад кулисите на най-очаквания...
          Любопитно

          3200 вида хляб и традиция под закрилата на ЮНЕСКО: германското хлебно чудо

          Дамяна Караджова -
          Френските багети може и да са символ на киното, но когато говорим за вкус и традиция, германците имат силен аргумент: най-добрият хляб в света

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions