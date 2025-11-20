НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          НСИ на протест: Служители поискаха 20% увеличение на заплатите

          0
          37
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Работещи в Националния статистически институт (НСИ) протестираха пред централната сграда на института с искане за 20% повишение на възнагражденията. Протестът беше организиран от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“, като се очакват последващи акции и в други държавни администрации.

          - Реклама -

          Според федерацията протестите са резултат от продължителното неглижиране на проблемите в администрацията, ниското заплащане и растящия натиск върху служителите.

          „Заплатите са унизителни“

          „Заплатите са унизителни за дейността, която извършваме“, заяви Надя Сергиева – главен експерт в НСИ, с 17 години стаж в института.

          Синдикат „Подкрепа“ стартира серия от протести в ключови държавни институции Синдикат „Подкрепа“ стартира серия от протести в ключови държавни институции

          Какво получават служителите в НСИ?

          По думите на старши експерта Анелия Върбанова:

          • Главен специалист получава малко над 800 лева нето
          • Младши експерт – около 1300 лева нето
          • Старши експерт – около 1600 лева нето

          „Заплащането е крайно недостойно за труда, който полагаме“, заяви Върбанова.

          Тя допълни, че обществото често възприема работещите в администрацията като „хрантутници“, а реалността е, че работата е високоотговорна, обемна и под постоянен натиск.

          Бонусите на служителите в НСИ варират между 200 и 300 лева на тримесечие.

          „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност

          Работещи в Националния статистически институт (НСИ) протестираха пред централната сграда на института с искане за 20% повишение на възнагражденията. Протестът беше организиран от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“, като се очакват последващи акции и в други държавни администрации.

          - Реклама -

          Според федерацията протестите са резултат от продължителното неглижиране на проблемите в администрацията, ниското заплащане и растящия натиск върху служителите.

          „Заплатите са унизителни“

          „Заплатите са унизителни за дейността, която извършваме“, заяви Надя Сергиева – главен експерт в НСИ, с 17 години стаж в института.

          Синдикат „Подкрепа“ стартира серия от протести в ключови държавни институции Синдикат „Подкрепа“ стартира серия от протести в ключови държавни институции

          Какво получават служителите в НСИ?

          По думите на старши експерта Анелия Върбанова:

          • Главен специалист получава малко над 800 лева нето
          • Младши експерт – около 1300 лева нето
          • Старши експерт – около 1600 лева нето

          „Заплащането е крайно недостойно за труда, който полагаме“, заяви Върбанова.

          Тя допълни, че обществото често възприема работещите в администрацията като „хрантутници“, а реалността е, че работата е високоотговорна, обемна и под постоянен натиск.

          Бонусите на служителите в НСИ варират между 200 и 300 лева на тримесечие.

          „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ПП-ДБ и БОЕЦ: Искаме спешно изслушване на Даниел Митов

          Никола Павлов -
          Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) настоява за спешно изслушване на вътрешния министър Даниел Митов в Народното събрание по повод разследването...
          Политика

          Официално: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО

          Никола Павлов -
          Народното събрание одобри на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., предаде репортер на БГНЕС. Дебатите по темата продължиха няколко...
          Други

          Юбилейно издание на „Вечните песни на България“: Радо Шишарката празнува 60 години със сензационен дует в ефира на „Евроком“

          Никола Павлов -
          На 23 ноември от 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите ще станат свидетели на едно от най-очакваните издания на „Вечните песни на България“ –...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions