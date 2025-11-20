НСИ на протест: Служители поискаха 20% увеличение на заплатите

Работещи в Националния статистически институт (НСИ) протестираха пред централната сграда на института с искане за 20% повишение на възнагражденията. Протестът беше организиран от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“, като се очакват последващи акции и в други държавни администрации.

Според федерацията протестите са резултат от продължителното неглижиране на проблемите в администрацията, ниското заплащане и растящия натиск върху служителите.

„Заплатите са унизителни“

„Заплатите са унизителни за дейността, която извършваме“, заяви Надя Сергиева – главен експерт в НСИ, с 17 години стаж в института.

Какво получават служителите в НСИ?

По думите на старши експерта Анелия Върбанова:

Главен специалист получава малко над 800 лева нето

получава малко над 800 лева нето Младши експерт – около 1300 лева нето

– около 1300 лева нето Старши експерт – около 1600 лева нето

„Заплащането е крайно недостойно за труда, който полагаме“, заяви Върбанова.

Тя допълни, че обществото често възприема работещите в администрацията като „хрантутници“, а реалността е, че работата е високоотговорна, обемна и под постоянен натиск.

Бонусите на служителите в НСИ варират между 200 и 300 лева на тримесечие.