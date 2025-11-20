НСИ на протест: Служители поискаха 20% увеличение на заплатите

Работещи в Националния статистически институт (НСИ) протестираха пред централната сграда на института с искане за 20% повишение на възнагражденията. Протестът беше организиран от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“, като се очакват последващи акции и в други държавни администрации.
Според федерацията протестите са резултат от продължителното неглижиране на проблемите в администрацията, ниското заплащане и растящия натиск върху служителите.
„Заплатите са унизителни“
Какво получават служителите в НСИ?
По думите на старши експерта Анелия Върбанова:
Главен специалист получава малко над 800 лева нето
Младши експерт – около 1300 лева нето
Старши експерт – около 1600 лева нето
Тя допълни, че обществото често възприема работещите в администрацията като „хрантутници“, а реалността е, че работата е високоотговорна, обемна и под постоянен натиск.
Бонусите на служителите в НСИ варират между 200 и 300 лева на тримесечие.
