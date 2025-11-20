НА ЖИВО
          Официално: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО

          Народното събрание одобри на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., предаде репортер на БГНЕС. Дебатите по темата продължиха няколко часа.

          Законопроектът беше приет с 129 гласа „за“, 89 „против“ и нито един „въздържал се“.

          Кой подкрепи и кой беше против

          Бюджетът беше подкрепен от управляващото мнозинство.
          Против гласуваха ПП–ДБ, „Възраждане“, АПС и МЕЧ.
          ПГ „Величиев“ не участва в гласуването.
          Нелченуващите депутати подкрепиха проектобюджета.

          Гуцанов: Всички групи ще получат подкрепа през 2026 г.

          Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви:

          „Няма да има обществена група, която да не получи подкрепа през 2026 година.“

          Спор за срока между първо и второ четене

          След приемането на бюджета беше предложено срокът за промени между двете четения да бъде намален от 14 на 4 дни.

          • Венко Сабрутев (ПП–ДБ) настоя срокът да остане 14 дни.
          • Пленарната зала обаче го съкрати на 4 дни, след като 128 депутати гласуваха „за“.
          • Подкрепата дойде от ГЕРБ–СДС, ДПС–Ново начало, БСП, ИТН и четирима независими депутати.
          • Прегласуването потвърди същия резултат.

          Какво следва

          Работата в пленарната зала продължава с дебати и гласуване на първо четене на бюджета на НЗОК за 2026 година.

