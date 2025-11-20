НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          От днес зелената зона във Варна влиза в сила

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От 20 ноември 2025 г. във Варна официално започва да функционира новата зона за платено паркиране – „Зелена зона“, съобщиха от общинската администрация. Таксуването ще се извършва чрез SMS на номер 1353 или през мобилното приложение Mpark.

          - Реклама -

          „Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой е до 5 часа без прекъсване. Цената за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или приложението. През Mpark може да се заплати и 30-минутен престой за 0,50 лв., както и 16 лв. за цял ден.

          Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите

          Абонаментите са както следва:

          • за живущи5 лв./месец за първи автомобил или 55 лв./година (вторият автомобил – 110 лв./година);
          • за търговци100 лв./месец;
          • за служебен абонамент250 лв./месец.

          Електромобилите паркират безплатно както в „Синя“, така и в „Зелена зона“.

          Протест на ресторантьорите срещу промените в паркирането в София Протест на ресторантьорите срещу промените в паркирането в София

          Новата „Зелена зона“ е разделена на 7 подзони, разположени между бул. „Васил Левски“ и „Синя зона“, със следните граници:

          • Подзона 1: бул. „Христо Ботев“, ул. „Кракра“, ул. „Иван Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Академик Фьодор Успенски“, ул. „Вл. Димитров–Майстора“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“.
          • Подзона 2: ул. „Кракра“, ул. „Проф. П. Стоянов“, бул. „В. Левски“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Беласица“.
          • Подзона 3: бул. „Вл. Варненчик“, бул. „В. Левски“, бул. „Сливница“, ул. „Дрин“.
          • Подзона 4: бул. „Сливница“, бул. „В. Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“.
          • Подзона 5: бул. „Цар Освободител“, бул. „В. Левски“, бул. „Царевец“, бул. „Ген. Колев“, бул. „Чаталджа“, ул. „Братя Бъкстон“, ул. „Битоля“.
          • Подзона 6: бул. „Царевец“, бул. „В. Левски“, бул. „Осми Приморски полк“.
          • Подзона 7: бул. „Осми Приморски полк“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“, ул. „Никола Вапцаров“.

          От 20 ноември 2025 г. във Варна официално започва да функционира новата зона за платено паркиране – „Зелена зона“, съобщиха от общинската администрация. Таксуването ще се извършва чрез SMS на номер 1353 или през мобилното приложение Mpark.

          - Реклама -

          „Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой е до 5 часа без прекъсване. Цената за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или приложението. През Mpark може да се заплати и 30-минутен престой за 0,50 лв., както и 16 лв. за цял ден.

          Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите

          Абонаментите са както следва:

          • за живущи5 лв./месец за първи автомобил или 55 лв./година (вторият автомобил – 110 лв./година);
          • за търговци100 лв./месец;
          • за служебен абонамент250 лв./месец.

          Електромобилите паркират безплатно както в „Синя“, така и в „Зелена зона“.

          Протест на ресторантьорите срещу промените в паркирането в София Протест на ресторантьорите срещу промените в паркирането в София

          Новата „Зелена зона“ е разделена на 7 подзони, разположени между бул. „Васил Левски“ и „Синя зона“, със следните граници:

          • Подзона 1: бул. „Христо Ботев“, ул. „Кракра“, ул. „Иван Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Академик Фьодор Успенски“, ул. „Вл. Димитров–Майстора“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“.
          • Подзона 2: ул. „Кракра“, ул. „Проф. П. Стоянов“, бул. „В. Левски“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Беласица“.
          • Подзона 3: бул. „Вл. Варненчик“, бул. „В. Левски“, бул. „Сливница“, ул. „Дрин“.
          • Подзона 4: бул. „Сливница“, бул. „В. Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“.
          • Подзона 5: бул. „Цар Освободител“, бул. „В. Левски“, бул. „Царевец“, бул. „Ген. Колев“, бул. „Чаталджа“, ул. „Братя Бъкстон“, ул. „Битоля“.
          • Подзона 6: бул. „Царевец“, бул. „В. Левски“, бул. „Осми Приморски полк“.
          • Подзона 7: бул. „Осми Приморски полк“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“, ул. „Никола Вапцаров“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Серджио Падт: Европейските мачове остават настрана – първата цел е титлата

          Николай Минчев -
          "Тук има още работа. Не сме лидери в първенството и това трябва да се промени. Европейските мачове остават настрана – първата цел е титлата....
          Война

          Американец взе в плен четирима руснаци на фронта в Украйна

          Иван Христов -
          63-та отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) публикува видеоклип, заснет от американския доброволец Брус, член на щурмова група. Видеото показва как...
          Мода

          MISTER SOFIA – Най-очакваният мъжки конкурс за 2025. Зад кадър: Ексклузивни кадри от фотосесията

          Никола Павлов -
          На 22 ноември от 20:00 ч. по телевизия Евроком „Вечните песни на България“ представят специално модно издание, което отвежда зрителите зад кулисите на най-очаквания...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions