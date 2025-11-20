От днес зелената зона във Варна влиза в сила

От 20 ноември 2025 г. във Варна официално започва да функционира новата зона за платено паркиране – „Зелена зона“, съобщиха от общинската администрация. Таксуването ще се извършва чрез SMS на номер 1353 или през мобилното приложение Mpark.

„Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой е до 5 часа без прекъсване. Цената за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или приложението. През Mpark може да се заплати и 30-минутен престой за 0,50 лв., както и 16 лв. за цял ден.

Абонаментите са както следва:

за живущи – 5 лв./месец за първи автомобил или 55 лв./година (вторият автомобил – 110 лв./година );

за търговци – 100 лв./месец;

за служебен абонамент – 250 лв./месец.

Електромобилите паркират безплатно както в „Синя“, така и в „Зелена зона“.

Новата „Зелена зона“ е разделена на 7 подзони, разположени между бул. „Васил Левски“ и „Синя зона“, със следните граници: