От днес зелената зона във Варна влиза в сила

От 20 ноември 2025 г. във Варна официално започва да функционира новата зона за платено паркиране – „Зелена зона“, съобщиха от общинската администрация. Таксуването ще се извършва чрез SMS на номер 1353 или през мобилното приложение Mpark.
„Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой е до 5 часа без прекъсване. Цената за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или приложението. През Mpark може да се заплати и 30-минутен престой за 0,50 лв., както и 16 лв. за цял ден.
Абонаментите са както следва:
за живущи – 5 лв./месец за първи автомобил или 55 лв./година (вторият автомобил – 110 лв./година);
за търговци – 100 лв./месец;
за служебен абонамент – 250 лв./месец.
Електромобилите паркират безплатно както в „Синя“, така и в „Зелена зона“.
Новата „Зелена зона“ е разделена на 7 подзони, разположени между бул. „Васил Левски“ и „Синя зона“, със следните граници:
Подзона 1: бул. „Христо Ботев“, ул. „Кракра“, ул. „Иван Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Академик Фьодор Успенски“, ул. „Вл. Димитров–Майстора“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“.
Подзона 2: ул. „Кракра“, ул. „Проф. П. Стоянов“, бул. „В. Левски“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Беласица“.
Подзона 7: бул. „Осми Приморски полк“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“, ул. „Никола Вапцаров“.
