      четвъртък, 20.11.25
          Първи сняг до дни? Циклони и застудяване приближават края на ноември

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Последните прогнози очертават динамично и променливо време на Балканите в последните дни на ноември. Причината – поредица от циклони и първото по-осезаемо нахлуване на студен въздух за сезона.

          В четвъртък и петък облачността ще бъде променлива, с чести разкъсвания и локални валежи.
          През четвъртък преди обяд се очаква валежите временно да спрат, а слънцето да пробие облаците. Следобед и в петък отново ще има дъжд в западната половина на страната, докато на изток ще е по-свежо и по-приветливо.

          Температурите ще варират в широки граници – от 8–9°C в Северозапада до 20–22°C в Южна и Източна България. Ще се запази и фьоновата обстановка с поривисти южни ветрове, особено по северните склонове на планините, в Югоизтока и по Черноморието.

          През уикенда времето отново ще се разваля на етапи – очакват се кратки, временно интензивни валежи, местами с гръмотевици.
          В събота това ще засегне Западна и Централна България, а в късните часове, през нощта и в неделя до обяд – и части от източната половина на страната.

          Събота ще бъде по-ветровита, със силни южни ветрове, които постепенно ще отслабват, при температури между 12–13°C в Северозапада и над 20°C в Централна Южна и Източна България.
          В неделя стойностите ще са по-ниски – 8–13°C, а в южните райони – до 20°C.

          Следващата седмица ще започне със слънчево, но студено утро, на места мъгливо и мразовито. Следобед слънцето ще преобладава при температури 10–15°C в понеделник и 13–18°C във вторник.

          Ранните прогнози за периода 26–29 ноември сочат възможност за развитие на нови циклони и валежи на много места, основно дъжд. Но при понижаването на температурите ще се създадат условия и за снеговалежи, не само в планините, но и в някои предпланински райони.
          Вероятно е сняг да падне в Предбалкана и Лудогорието.

          Ако този зимен сценарий се реализира, месецът може да завърши с по-ниски температури – сутрин до –4 / –5°C, а през деня – между 3 и 8°C.

